На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации

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Из-за мобилизации сфера логистики и грузовых перевозок Украина испытывает дефицит кадров, который может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский политолог Юрий Романенко.
«Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы», — сказал он.
Романенко отметил, что это касается не только перевозок, но и всех других секторов. По его словам, резко вырастет стоимость доставки, а в некоторых городах перестанут вывозить мусор.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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