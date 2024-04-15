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«Разрушит экономику Украины»: в Верховной Раде назвали последствия закона о мобилизации

Депутат Рады Дмитрий Разумков: закон о мобилизации уничтожит экономику Украины
15 апреля 2024, 14:39
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Принятый парламентом Украины закон о мобилизации разрушит экономику страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в своем телеграм-канале.
По его мнению, к разрушающим для экономики Украины последствиям закон приведет потому, что работодатели будут обязаны обеспечивать мобилизацию.

«Этот закон уничтожает экономику, потому что обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию. Он уничтожает финансовую систему, потому что еще до его принятия украинцы за месяц вывели со счетов более 27 миллиардов гривен», — заявил парламентарий.


Он также обратил внимание на то, что новый закон не предусматривает ротации и мобилизации военных. Кроме того, вводится пункт о блокировании консульских услуг тем, кто не встал на военный учет. По словам Разумкова, это закончится тем, что граждане Украины после окончания конфликта не будут возвращаться в страну и останутся за границей.

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Британия не решится конфисковать активы России
Politico: Великобритания не решится конфисковать замороженные активы РФ
15 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/nevenmn

Британия, вероятно, не примет решение о конфискации замороженных активов РФ и собственности российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание газеты Politico.
Власти Великобритании никогда не публиковали официальных данных об объемах российских активов в стране. Эксперты утверждают, что сейчас заморожены отдельные активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а замороженные активы ЦБ РФ в Великобритании составляют около 26 миллиардов фунтов стерлингов. Их окончательная конфискация может иметь серьезные юридические последствия.

По словам специалиста по санкционным вопросам юридической консалтинговой фирмы Peters & Peters Анны Брэдшоу, правительство Великобритании не решится на построение нового правового порядка.

По ее мнению, государства, которые захватывают частные активы, рискуют «начать переписывать законы» и нарушать «право на справедливое судебное разбирательство». Подобные действия могут подорвать доверие к финансовым институтам Великобритании. Это плохо скажется на инвестиционной привлекательности страны.

«Любая страна, подписавшая Европейскую конвенцию по правам человека, столкнется с серьезными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности. Даже если будет изъята лишь чистая прибыль от замороженных активов, а не сами активы, судебный процесс растянется на годы, если не на десятилетия», — пояснил изданию юрист по вопросам санкций ведущей британской юридической консалтинговой фирмы Macfarlanes Фрэнсис Бонд.
Отмечается, что Запад может использовать замороженные активы РФ в ходе будущих мирных переговоров по украинскому вопросу.

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Депутат Говырин: Поток мигрантов из Британии может полностью разрушить Армению
15 апреля 2024, 14:34

Фото: istockphoto/irgit

Правоохранительные органы и власти Армении не смогут справиться с потоком мигрантов из Великобритании. Такой наплыв переселенцев может привести к полному разрушению страны.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин. Ранее британская газета Times со ссылкой на информацию, появившуюся из-за утечки секретных документов, сообщила, что МИД Британии вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны. Британские власти хотят заключить с этими странами договор, аналогичный тому, что действует с Руандой, согласно которому беженцы высылаются туда на время рассмотрения их прошений об убежище.

Российский парламентарий считает, что этот поток нелегалов, который хлынет на территорию Армении, способен разрушить такую слабую страну. По мнению Говырина, Никол Пашинян может пойти на такое соглашение ради того, чтобы сфотографироваться с британским премьером Риши Сунаком, который, по словам депутата, благополучно отбудет в отставку, оставив после себя кучу проблем, причём не только британцам.

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#мигранты
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В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
Песков назвал запрет ввоза алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием
15 апреля 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона и Лондона, включающие запрет на ввоз алюминия, меди и никеля, нанесут ущерб тем, кто их вводит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, Кремль считает такие санкции абсолютно незаконными и рассматривает их как обоюдоострое оружие, которое повредит интересам их инициаторов.

Песков также отметил, что в результате введения санкций произошла дестабилизация цен на эти металлы. Например, цена фьючерса на алюминий выросла на 5,44% до 2616 долларов за тонну, достигнув максимума с июня 2022 года в 2725 долларов.

В пятницу, 12 апреля, американское Министерство финансов объявило о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России. К ограничениям также присоединилась Великобритания.

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В МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО
Грушко: Прием Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции альянса на Севере
15 апреля 2024, 13:36

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО увеличит интересы альянса в Северной части Арктического региона.
По его словам, это приведет к увеличению амбиций блока в Арктике и будет сопровождаться созданием «дополнительных возможностей», размещением «дополнительных сил и средств на территории этих стран, уплотнением учений» и формированием командно-штабных связей.

Ранее старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард отметила в статье для Foreign Policy, что у стран НАТО недостаточно ресурсов для противостояния России в Арктике даже после расширения Североатлантического блока на север.

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#финляндия
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Представитель главы СБУ Малюка обжаловал решение о его заочном аресте
15 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/simpson

Представитель главы СБУ Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта, обжаловал решение Басманного суда Москвы о его заочном аресте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что дата судебного заседания в апелляционной инстанции Мосгорсуда пока не назначена.

Напомним, что в отношении Милюка в РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Глава СБУ был арестован заочно в марте этого года. Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ, который признал организацию Киевом подрыва Крымского моста.

Уточняется, что срок ареста Малюка исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания на территории РФ. Сейчас глава украинской Службы безопасности находится в федеральном и межгосударственном розыске.

26 марта глава СБУ Василий Малюк неофициально признал причастность своего ведомства к покушениям на военкора Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина, бывшего народного депутата Украины Илью Киву и генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко.

Ранее в МИД РФ сообщили, что украинские теракты в России не будут иметь срока давности.

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В Госдуме оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»
Депутат Саралиев: обмен всех российских на всех украинских пленных неравноценен
15 апреля 2024, 13:12

Фото: istock / Diy13

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу украинской стороны об обмене военнопленными по формуле «всех на всех», отметив, что такой обмен будет неравноценным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине, поэтому обмен не получится равным.

При этом Саралиев позитивно оценил желание украинской стороны провести обмен и в свою очередь предложил другую схему — всех российских пленных обменять на такое же число украинских.

Он также сообщил, что Россия готова на сегодняшний день передать Киеву не менее 500 военнопленных.

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Макрон хочет договориться о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже
Макрон обсудит с Си Цзиньпином остановку конфликтов в мире на время Олимпиады
15 апреля 2024, 12:58

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о прекращении огня на фоне нескончаемых конфликтов в мире на время проведения Олимпиады в Париже. Об этом сообщила радиостанция RMC.
Отмечается, что он планирует обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава Франции заявил, что сделает все возможное для того, чтобы достичь олимпийского перемирия. Он добавил, что для достижения цели готов привлечь международных партнеров.

«Лидер Китая [Си Цзиньпин] через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. Это также может стать дипломатическим моментом ради мира», — сказал Макрон.
Ранее Макрон заявлял, что Франция предложит России прекратить огонь на время проведения Олимпийских игр. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции прекратить поставки оружия Киеву.

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#макрон
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Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль
15 апреля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба правительства Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег Иран от новых атаках по Израилю, а Тель-Авив он призвал способствовать снижению напряженности.
В ходе пресс-конференции в Шанхае, который в прямом эфире транслировал телеканал NTV, Шольц назвал атаку Ирана на Израиль «беспрецедентной» и подчеркнул, что подобные события не должны повторится.

На вопрос о том, советует ли он премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от военного ответа на атаку Ирана, Шольц отметил, что важно действовать в направлении снижения напряженности.

Ночью на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, атаковал территорию Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца.

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#израиль
#иран
#шольц
#атака
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Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в мировых авиаперевозках
Reuters: Атака Ирана на Израиль привела к крупнейшему коллапсу авиасообщения
15 апреля 2024, 12:23

Фото: iStock/Nimdamer

Крупнейшие авиакомпании мира столкнулись с отменами и задержками рейсов из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
Сбой авиаперевозок стал крупнейшим с 11 сентября 2001 года, когда произошел теракт. Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи назвал сложившуюся ситуацию хаосом, отметив, что многие воздушные пространства были экстренно закрыты.

По его словам, ситуация будет оставаться критической на протяжении еще нескольких дней.

Напомним, Израиль подвергся масштабной атаке со стороны Ирана в ночь на 14 апреля. Росавиация временно запретила рейсы российских авиакомпаний над Израилем, Ираком и Иорданией.

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