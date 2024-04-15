«Разрушит экономику Украины»: в Верховной Раде назвали последствия закона о мобилизации

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Принятый парламентом Украины закон о мобилизации разрушит экономику страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в своем телеграм-канале.
По его мнению, к разрушающим для экономики Украины последствиям закон приведет потому, что работодатели будут обязаны обеспечивать мобилизацию.
Он также обратил внимание на то, что новый закон не предусматривает ротации и мобилизации военных. Кроме того, вводится пункт о блокировании консульских услуг тем, кто не встал на военный учет. По словам Разумкова, это закончится тем, что граждане Украины после окончания конфликта не будут возвращаться в страну и останутся за границей.
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«Этот закон уничтожает экономику, потому что обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию. Он уничтожает финансовую систему, потому что еще до его принятия украинцы за месяц вывели со счетов более 27 миллиардов гривен», — заявил парламентарий.
Он также обратил внимание на то, что новый закон не предусматривает ротации и мобилизации военных. Кроме того, вводится пункт о блокировании консульских услуг тем, кто не встал на военный учет. По словам Разумкова, это закончится тем, что граждане Украины после окончания конфликта не будут возвращаться в страну и останутся за границей.
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Анастасия Чинкова