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Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства.
«Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал, что все в порядке. А вот у граждан у наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы составил 40%», - передал Путин свой разговор с Дмитриев Патрушевым.
Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.
«Но ситуация будет улучшаться, я очень на это надеюсь. Разговоры про яйца были ещё две недели с Министерством. Приношу извинения на этот счет, это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», - заключил глава государства.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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