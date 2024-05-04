Boeing столкнулась с трудностями в производстве из-за санкций против РФ – WSJ

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Американская компания Boeing испытывает трудности с производством новых самолетов из-за санкций против России, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, компания RTX, производящая терморегулирующее оборудование для модели Boeing 787 Dreamliner, сократила деятельность в России сразу после начала спецоперации на Украине.
На тот момент предложение удовлетворяло спрос, но по мере роста производства мощностей в США и Великобритании стало не хватать.
Производство теплообменников было перенесено, но новый поставщик не смог удовлетворить растущий спрос, генеральный директор компании говорит Дэвид Калхун. Также наблюдается нехватка пассажирских кресел сторонних производителей для самолетов Boeing 787.
Авиастроитель предупредил инвесторов, что производство Dreamliner немного снизится в середине 2024 года, но к концу года вернется на прежний уровень производства – пять самолетов в месяц.
3 мая стало известно, что 1 мая Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России: В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) были включены 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе местная бюджетная авиакомпания «Победа».
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На тот момент предложение удовлетворяло спрос, но по мере роста производства мощностей в США и Великобритании стало не хватать.
Производство теплообменников было перенесено, но новый поставщик не смог удовлетворить растущий спрос, генеральный директор компании говорит Дэвид Калхун. Также наблюдается нехватка пассажирских кресел сторонних производителей для самолетов Boeing 787.
Авиастроитель предупредил инвесторов, что производство Dreamliner немного снизится в середине 2024 года, но к концу года вернется на прежний уровень производства – пять самолетов в месяц.
3 мая стало известно, что 1 мая Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России: В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) были включены 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе местная бюджетная авиакомпания «Победа».
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Александр Климов