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Антироссийские санкции не работают. Такое заявление в интервью газете Financial Times сделала председатель специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин.
Она подчеркнула, что введённые против России санкции не имели того эффекта, которого от них ожидали, а именно, создания проблем внутри российской экономики. Наоборот, по данным Международного валютного фонда, экономика России по итогам текущего года может стать одной из сильнейших в мире.
Болдуин заявила, что чем дольше остаются активными санкционные ограничения, тем больше возникает способов для их обхода.
Политик подчеркнула, что ключевой мерой стало установление Соединёнными Штатами потолка цен на нефть из России. Однако данная мера работает не так эффективно, как прогнозировалось.
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Болдуин заявила, что чем дольше остаются активными санкционные ограничения, тем больше возникает способов для их обхода.
Политик подчеркнула, что ключевой мерой стало установление Соединёнными Штатами потолка цен на нефть из России. Однако данная мера работает не так эффективно, как прогнозировалось.
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Анастасия Чинкова