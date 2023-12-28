Более 110 подмосковных фермеров получили в аренду землю в 2023 году

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Земельные участки в 2023 году получили более 110 подмосковных сельхозтоваропроизводителей, участвующих в программе господдержки. Об этом сообщили в региональном Министерство имущественных отношений Московской области.
«В рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства мы передали в аренду 247 земельных участков 112 сельхозпроизводителям. Они находятся в 42 городских округах, а общая площадь превышает 7 тыс га. Арендовать земли сельхозназначения, находящиеся в государственной, муниципальной и неразграниченной собственности, могут фермеры, главы крестьянских или фермерских хозяйств, а также малые и семейные агропредприятия», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Срок аренды земли – пять лет. Далее можно либо продлить аренду, либо выкупить землю. За счёт такой господдержки фермеры увеличивают посевные площади, наращивают объёмы производства продукции.
В Щёлково для создания кормовой базы главе крестьянского хозяйства «Ларинское» передано свыше 40 га земли. КФХ разводит крупный рогатый скот молочного направления.
Около 600 кг мёда в год планируют собирать пасечники в Павловском Посаде. КФХ «Косолапый пасечник» получило в аренду участок площадью 33,8 га.
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Лора Луганская