Подмосковье ведет активное экономическое сотрудничество с Белоруссию

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказа, что с Республикой Беларусь Подмосковье ведет активное сотрудничество в сфере торговли и машиностроении.
«Беларусь это наша братская страна и у нас взаимный интерес в сотрудничестве. Мы были очень тепло встречены нашими белорусскими коллегами и обсуждали проекты как в машиностроении, перерабатывающей и мобильной промышленности, так и в гуманитарном направлении, образовании и культуры. <…> Визит был очень содержательным в части интенсивного нашего дальнейшего сотрудничества», - отметил Андрей Воробьёв.
Кроме этого, он подчеркнул что совместно с губернатором Минской области они запланировали комплекс мероприятия на 2024 года в сфере образования и культурном обмене.
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