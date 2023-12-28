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Подмосковье ведет активное экономическое сотрудничество с Белоруссию

28 декабря 2023, 10:52
Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказа, что с Республикой Беларусь Подмосковье ведет активное сотрудничество в сфере торговли и машиностроении.
«Беларусь это наша братская страна и у нас взаимный интерес в сотрудничестве. Мы были очень тепло встречены нашими белорусскими коллегами и обсуждали проекты как в машиностроении, перерабатывающей и мобильной промышленности, так и в гуманитарном направлении, образовании и культуры. <…> Визит был очень содержательным в части интенсивного нашего дальнейшего сотрудничества», - отметил Андрей Воробьёв.

Кроме этого, он подчеркнул что совместно с губернатором Минской области они запланировали комплекс мероприятия на 2024 года в сфере образования и культурном обмене.


Стоит отметить, что на территории московской области также будут размещены ряд компаний с соответствующей локализацией и их торговые представительства, что будет очень удобно для обеих сторон.

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ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги между своими счетами
ЦБ: с 1 мая россияне смогут переводить до ₽30 млн без комиссии между счетами
28 декабря 2023, 10:50

Фото: iStock/Sitthiphong

Граждане РФ смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках с 1 мая следующего года. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что переводы между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц будут осуществляться бесплатно через Систему быстрых платежей. По информации регулятора, размер переводов без комиссии одного человека другому останется без изменений — 100 тысяч рублей в месяц.

Уточняется, что комиссия за перевод в размере 0,5% будет взиматься в случае, если сумма в месяц превысит указанные сто тысяч рублей. ЦБ отмечает, что данные действия сделают Систему быстрых платежей более привлекательной для использования.

Ранее сообщалось, что Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей.

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ЦБ решил отменить комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП
28 декабря 2023, 10:32

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей. Информация следует из данных регулятора.
Отмечается, что в Системе быстрых платежей для банков будет действовать льготный период, когда им не придется платить комиссию регулятору за переводы между гражданами. Срок действия периода продлится до 1 июля следующего года.

Также с 1 апреля 2024 года Центральный Банк освободил банки от уплаты комиссий по ряду других операций в СБП. Сообщается, что будет установлен нулевой тариф за перевод россиянам кешбэка и за его возврат продавцу при отказе от покупки. По информации Банка России, такие действия сделают Систему быстрых платежей более привлекательной для ​использования.

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#банк россии
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#экономика
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В Подмосковье 80 инвесторов стали участниками программы «Земля за 1 рубль»
28 декабря 2023, 10:10

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В Подмосковье в 2023 году 80 инвесторов получили землю за рубль. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В рамках программы «Земля за 1 рубль» бизнесмены могут получить возможность арендовать земельный участок за символическую цену в целях размещения импортозамещающего производства.

«В этом году в Подмосковье 80 инвесторов получили участки для строительства новых производственных объектов по региональной программе «Земля за 1 рубль». Общий объем заявленных инвестиций по проектам, которые реализуются в рамках этой программы, превышает 63 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти 6 тысяч рабочих мест в нашем регионе», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что участниками программы в этом году стали предприятия по производству централизованной системы аварийного освещения, электрощитового оборудования и по изготовлению мясных полуфабрикатов.

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#экономика
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#екатерина зиновьева
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Минэкономразвития: Экономика РФ выросла на 4,4% в годовом выражении
28 декабря 2023, 01:15

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В Минэкономразвития сообщили о замедлении в ноябре роста ВВП России до 4,4% в годовом выражении после 5,1% в октябре. При этом в январе-ноябре ВВП вырос на 3,3%.
«По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 11 месяцев 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% год к году, к уровню двухлетней давности рост на 1,2%. В ноябре 2023 года ВВП вырос на 4,4% год к году (в октябре 5,1% год к году), а к уровню двухлетней давности – на 2,1% (1,8% в октябре)», — говорится в опубликованном ведомством обзоре «О текущей ситуации в экономике».

В министерстве отметили, что в ноябре ВВП в месячном выражении вырос на 0,4% с исключением сезонного фактора (в октябре рост был зафиксирован на 0,3%).

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,8%. Российские власти в свою очередь озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики страны на 3,5%.

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#экономика
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Исследование: Около 28% россиян купят юани в 2024 году
27 декабря 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/alfexe

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование и выяснил, что около 28% намерены начать покупать китайские юани в 2024 году.
Также аналитики сервиса отметили заметный рост интереса к китайской валюте россиян в сравнении с декабрём прошлого года.

«Несмотря на то, что доля долларовых сбережений по-прежнему высока, мы видим постепенное смещение фокуса интереса россиян в сторону юаня, что вполне закономерно в свете мощного роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Стабильный рост экономики Китая служит платформой для интернационализации юаня», — прокомментировал в беседе с Газета.ру исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

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На Украине могут перестать выплачивать пенсии и зарплаты
FT: Киев может перестать выплачивать пенсии, если Запад не даст денег
27 декабря 2023, 17:39

Фото: iStock/ValleraTo

Власти Украины может перестать выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии, если Запад перестанет оказывать финансовую помощь стране. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее словам передает Financial Times.
По ее словам, Украина в первую очередь будет тратить деньги на оборону и обслуживание долга. Таким образом существует риск того, что некоторые социальные секторы будут недофинансированы.

«Если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также пенсий десяти миллионам пенсионеров», — говорится в статье.

При этом отмечается, что существенное сокращение госрасходов и быстро растущая инфляция подорвут экономику Украины и ослабить налоговую базу. А это приведет страну к еще большей зависимости от иностранных государств.

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#украина
#инфляция
#нато
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В проекты подмосковного агропрома в 2024 году вложат более 15 млрд рублей
27 декабря 2023, 17:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В проекты подмосковного агропромышленного комплекса в будущем году намерены вложить более 15 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В 2024 году планируем к вводу новые отраслевые инвестиционные проекты более чем на 15 млрд рублей. Это будут производство гербицидов и пестицидов, овощехранилища, заводы по переработке молока, сырные производства. Также в следующем году планируются строительство репродуктора первого порядка для инкубационных яиц и масштабная реконструкция комбикормового завода», – перечислил Мурашов.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, в следующем году благодаря реализации крупных инвестпроектов в сфере АПК Подмосковья появится 1,5 тыс новых рабочих мест. А региональный бюджет дополнительно получит около 650 млн рублей налоговых поступлений в год.

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#подмосковье
#инвестиции
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В Московской области появиться новая особая экономическая зона
27 декабря 2023, 17:11

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новую ОЭЗ «Большой Серпухов» создадут в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Создание новой особой экономической зоны «Большой Серпухов» на пресс-конференции по итогам 2023 года.

«ОЭЗ «Большой Серпухов» планируется создать в рамках объединения городских округов Серпухов, Пущино и Протвино на юге Московской области в целях реализации инвестиционного потенциала территорий. Плановые показатели проекта ОЭЗ – 3000 новых рабочих мет и 8 млрд рублей привлеченных инвестиций», — отметила министр нвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, министр рассказала, что в 2024 еще планируется расщирить территорию ОЭЗ «Дубна».

Стоит отметить, что на ​сегодняшний день в Московской области работают пять таких зон. Это ОЭЗ «Дубна», «Исток», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха».

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Новый птицеводческий селекционно-племенной комплекс достроили в Подмосковье
27 декабря 2023, 16:20

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье завершено строительство нового птицеводческого селекционно-племенного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый птицеводческий комплекс построили в Сергиево-Посадском городском округе.


«Проект направлен на снижение зависимости российских птицеводов от импорта племенного материала. Этот комплекс не только поднимает отрасль птицеводства на новый уровень, но и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В результате реализации проекта создано более 200 рабочих мест», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Помимо этого, на базе комплекса будет применяться биологическая защита и технология «пусто-занято», которая обеспечивает переменное использование птичников и дезинфекцию после каждой реализации содержащегося поголовья.

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