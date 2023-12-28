В Московской области запустили производство детского питания за 4 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье запустили в работу производство заменителей грудного молока для детей. Компания «Инфаприм» завершила реконструкцию предприятия по выпуску энтерального питания и сухих молочных смесей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Продукцию в Истринском городском округе будут производить как в сухом, так и в готовом к употреблению виде. Объём инвестиций в проект по расширению производства – 4,2 млрд рублей. В результате реконструкции производственные площади были увеличены более чем в два раза и составляют 15 тыс кв м. На обновлённом предприятии создали более 100 рабочих мест», – рассказала зампред.Подмосковное предприятие существует более 20 лет. Оно оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в Восточной Европе. Свою продукцию компания поставляет в крупнейшие торговые сети по всей России и ещё в 15 стран. В год она сможет выпускать до 15 тонн сухих смесей.
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Лора Луганская