В Подмосковье 80 инвесторов стали участниками программы «Земля за 1 рубль»

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
В Подмосковье в 2023 году 80 инвесторов получили землю за рубль. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В рамках программы «Земля за 1 рубль» бизнесмены могут получить возможность арендовать земельный участок за символическую цену в целях размещения импортозамещающего производства.
Стоит отметить, что участниками программы в этом году стали предприятия по производству централизованной системы аварийного освещения, электрощитового оборудования и по изготовлению мясных полуфабрикатов.
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«В этом году в Подмосковье 80 инвесторов получили участки для строительства новых производственных объектов по региональной программе «Земля за 1 рубль». Общий объем заявленных инвестиций по проектам, которые реализуются в рамках этой программы, превышает 63 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти 6 тысяч рабочих мест в нашем регионе», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева