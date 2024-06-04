Семь подмосковных компаний-экспортёров встретились с потенциальными китайскими партнёрами

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Семь компаний из Подмосковья приняли участие во встречах российских экспортёров с потенциальными китайскими партнёрами. Они прошли во время визита руководителей правительства китайской провинции Ляонин в Россию, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Речь идёт о подмосковных производителях продуктов, промышленных фильтров, парфюмерии и косметики, художественных изделий и другой продукции. Цель таких встреч – развитие торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией.
Она напомнила, что тогда же в Ляонине прошла Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Продукцию представили более 130 предприятий, в том числе компании из Подмосковья.
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«И КНР, и провинция Ляонин – давние проверенные партнёры нашего региона. В январе Мининвест подписал с Департаментом коммерции китайской провинции соглашение о развитии сотрудничества. Подписание прошло в рамках масштабного визита делегации подмосковного министерства в Китай», – отметила зампред.
Она напомнила, что тогда же в Ляонине прошла Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Продукцию представили более 130 предприятий, в том числе компании из Подмосковья.
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Лора Луганская