В Дубне запустят производство косметики за 850 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье появится новое производство косметических средств. Его запустит компания «Эстилаб Про», ставшая резидентом особой экономической зоны «Дубна». Соглашение подписали представители компании, ОЭЗ и подмосковный Мининвест, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Эстилаб Про» построит на территории особой экономической зоны лабораторно-производственный комплекс по разработке и выпуску косметики. Инвестиции в проект составят 850 млн рублей. Плановый срок запуска нового предприятия – 2026 год. На производстве создадут почти 100 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания планирует построить комплекс площадью 7 тыс. кв. м. На предприятия будут разрабатывать и производить косметические средства – в частности, продукцию по уходу за кожей лица и тела. Помимо этого, в ближайшие планы инвестора входит расширение ассортимента за счёт выпуска средств по уходу за волосами и кожей головы.
Как отметили в министерстве, деятельность «Эстилаб Про» будет направлена на импортозамещение. Планируемая к разработке и производству продукция ничем не уступает по качеству иностранным аналогам.
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Лора Луганская