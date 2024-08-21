В Подмосковье убрали около 80% урожая ячменя

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Уборка озимых зерновых культур продолжается в Московской области, в частности, убрано уже около 80% урожая ячменя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В настоящее время убрано около 80% ячменных полей, намолочено более 15,2 тыс. тонн ячменя. Урожайность составляет 30,9 центнера с гектара», — говорится в сообщении.Больше всего ячменя собрали в округе Зарайск — 10,8 тыс. тонн. На второе место вышел округ Серебряные Пруды, где собрали 3,9 тыс. тонн ячменя, а замыкает топ-3 округ Коломна: там уже собрано 3,7 тыс. тонн ячменя. В числе лидеров также Луховицы (3.2 тыс. тонн) и Одинцовский округ (2 тысячи тонн).
В министерстве отметили, что всего в Московской области в текущем году ячменём было засеяно более 23,6 тыс. гектаров.
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