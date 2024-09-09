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Участниками выставки «Цветы Экспо» станут около 20 подмосковных компаний

09 сентября 2024, 16:42
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Около 20 компаний из Московской области примут участие в XIV международной выставке «Цветы Экспо», посвящённой цветоводству и ландшафтному дизайну, мероприятие будет проходить на площадке выставочного центра «Крокус Экспо» с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Участие в экспозиции примут около 20 подмосковных компаний, которые специализируются на селекции семян, производстве посадочного материала, технологиях для растениеводства и декоративном садоводстве», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что на выставке проведут 60 деловых мероприятий, на них участники смогут обменяться опытом, наладить партнёрские связи, узнать, как внедрить в деятельность своей компании различные инновации и научные достижения и стать более конкурентоспособными.



Подробная информация о мероприятиях размещена на сайте выставки.

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#московская область
#подмосковье
В Солнечногорске готовится к открытию новый косметический завод
09 сентября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На новом заводе по производству уходовой косметики компании «Миксит» в городском округе Солнечногорск ведутся работы по подготовке к запуску, их планируется завершить до конца года, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Сейчас на предприятии ведется работа с оборудованием: установка, монтаж и пусконаладка. Новый производственно-складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года», — отметила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что объём инвестиций в проект составляет около 1,4 млрд рублей, а также что на производстве будет создано не менее 300 рабочих мест.

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#рабочие места
#производство
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Глава ВТБ Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 18%
09 сентября 2024, 05:21

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

На грядущем заседании Совета директоров Центрального банка 13 сентября ключевая ставка останется без изменений на уровне 18%. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в программе «Москва.Кремль.Путин».
Банкир подчеркнул, что высокая инфляция – «это путь в никуда, поэтому надо с ней бороться».

В ходе ВЭФ президент Путин объяснил, что Центральный банк повысил ключевую процентную ставку в декабре прошлого года, потому что ему необходимо охладить перегретую экономику. Высказывания президента Путина прозвучали за неделю до очередного заседания совета директоров Банка России, который принимает решение о ключевой процентной ставке.

Ранее респонденты макроэкономического обзора ЦБ РФ пришли к выводу, что средняя ключевая ставка Банка России составит 17,1% в 2024 году и 19% в сентябре-декабре; в июле ожидания по ставке на 2024 год составлял 16,8%.

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#вэф
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В Чехии почти полностью заполнили газохранилища
Газохранилища Чехии заполнили газом более чем на 93%
09 сентября 2024, 02:34

Фото: iStock/kodda

Более 93 процентов подземных хранилищ в Чехии заполнены газом. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Йозефа Сикела.
Министр отметил, что этот показатель выше, чем в среднем за последние годы. По его словам, Чехия добивается значительной экономии в потреблении газа.

В 2023 году использование этого вида энергетического сырья было рекордно низким – 6,76 миллиарда кубометров; в 2024 году этот показатель будет сокращен еще как минимум на 300 миллионов кубометров, сказал министр Сикел.

Ранее Сикела заявил, что Чехия может быть использована в качестве альтернативного маршрута, если Украина прекратит поставки газа через Центральную Европу.

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#чехия
#россия
#поставки
#газ
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Старовойт назвал расходы на восстановление дорог в Курской области
Старовойт: восстановление дорог в Курской области потребует 3 млрд рублей
07 сентября 2024, 05:51

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На восстановление дорог в Курской области будет выделено не менее 3 млрд рублей, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Роман Старовойт.
По его словам, этому региону, как и Белгородской области, уделяется особое внимание.

«Я сам выезжаю туда, осматриваю объекты, чтобы как только позволит ситуация, наши специалисты могли выйти на эти объекты для их восстановления», – подчеркнул чиновник.

Старовойт также рассказал о восстановлении дорог в новых регионах. Министр обвинил украинские власти в том, что они «совершенно не вкладывали средства в дорожную инфраструктуру, в мосты».

Ранее Старовойт признал ухудшение состояния дорог в Российской Федерации и пообещал их отремонтировать. Глава министерства заявил, что новый национальный транспортный проект будет направлен на ремонт старой инфраструктуры, а не на строительство новой.

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#курская область
#белгородская область
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#дороги
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#минтранс
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В Минфине рассказали о причинах августовского роста процифицита российского юбюджета
Минфин: профицит бюджета в августе связан с высокой динамикой
07 сентября 2024, 05:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Увеличение профицита бюджета в августе связано с высокой динамикой доходов и низким уровнем расходов, сообщили РИА Новости в Министерстве финансов.
Последнее явление характерно для сезона, отметили в министерстве. По данным ведомства, в августе был сформирован временный профицит в размере 767 миллиардов.

6 сентября Министерство финансов сообщило, что по итогам января-августа общий объем доходов российского бюджета увеличился на 35,5% и достиг 23,29 триллиона рублей, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года.

В агентстве отметили, что приведенные данные являются предварительными и окончательные результаты будут объявлены позже.

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#минфин
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#расходы
#доходы
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Минэкономразвития: Рост ВВП в России в 2024 году составит 3,9%
Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,9%
06 сентября 2024, 21:35

Фото: istockphoto/inda Noipho

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту российской экономики в 2024 году. Теперь рост ВВП прогнозируют на 3,9%, предыдущий планируемый показатель в апреле был на уровне 2,8%.
«На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста ВВП, в том числе потому что, так или иначе, сработает ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России», – приводит комментарий ведомства РГ.

По прогнозу на 2025 реальный рост ВВП составит 2,5%. В 2026 – 2,6% и 2,8% – в 2027 году, сообщает Минэкономразвития.

Кроме этого в ведомстве готовят консервативный сценарий, куда закладывают риски замедления мировой экономики и снижение спроса и цен на экспорт из России.

Ранее Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Это связано с антироссийскими экономическими санкциями, которые запрещают финансовым институтам приобретать наличные стран Запада.

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Нацбанк Киргизии ввёл ограничения на один вид платежей
НКБР запретил любые платежи за товары без их реальной доставки в страну
06 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/HStocks

Нацбанк Киргизии (НБКР) запретил всем республиканским организациям осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, направляемых в иностранные государства без фактической доставки на территорию республики. Об этом пишет издание Economist.kg.
Отмечается, что ограничение введено на год. Его целью является стремление обеспечить безопасность экономики страны, а также сохранить финансовую стабильностью.

Издание пишет, что се поднадзорные национальному банку организации обязаны ему следовать. В их число входят банки, платёжные системы и микрофинансовые организации. Однако есть и исключения в лице уполномоченных государственных компаний, которые в скором времени будет определены правительством страны.

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#киргизия
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#ограничения
#экономика
#платёж
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В Подмосковье проведут обучающую программу для мам-предпринимательниц
06 сентября 2024, 15:51

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Обучающая программа «Мама-предприниматель» стартует в Московской области 16 сентября, она поможет женщинам в декрете или с несовершеннолетними детьми начать и развить своё дело, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Программа проводится в формате очного тренинга-интенсива. На заключительном этапе участниц ждёт конкурс бизнес-проектов. Победительница получит грант размером 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса, кроме того, ей предоставят возможность принять участие в федеральном этапе программы, где можно выиграть грант до 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Регистрация на участие в программе проводится до 9 сентября по ссылке.

В министерстве отметили, что курс «Мама-предприниматель» проводится в Подмосковье уже третий год, прошлогодними финалистками стали десять жительниц региона.

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#московская область
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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ РФ до 9 марта 2025 года продлил ограничения на снятие наличной валюты
06 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/Oakozhan

Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с действующими против России санкционными ограничениями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.

Для россиян, которые открыли свой валютный счёт или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие наличных в сумме остатка средств на 00:00 мск 9 марта 202 года. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч американских долларов или такой же суммы в евро.

Также по-прежнему сохраняется возможность получить оставшиеся на счету средства в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для размещённых до 9 сентября 2022 года средств. Финансы, размещённые после этой даты, выдаются банком по курсу на дату выдачи.

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