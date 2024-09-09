Участниками выставки «Цветы Экспо» станут около 20 подмосковных компаний

Около 20 компаний из Московской области примут участие в XIV международной выставке «Цветы Экспо», посвящённой цветоводству и ландшафтному дизайну, мероприятие будет проходить на площадке выставочного центра «Крокус Экспо» с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.