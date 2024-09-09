Участниками выставки «Цветы Экспо» станут около 20 подмосковных компаний

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Около 20 компаний из Московской области примут участие в XIV международной выставке «Цветы Экспо», посвящённой цветоводству и ландшафтному дизайну, мероприятие будет проходить на площадке выставочного центра «Крокус Экспо» с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Участие в экспозиции примут около 20 подмосковных компаний, которые специализируются на селекции семян, производстве посадочного материала, технологиях для растениеводства и декоративном садоводстве», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что на выставке проведут 60 деловых мероприятий, на них участники смогут обменяться опытом, наладить партнёрские связи, узнать, как внедрить в деятельность своей компании различные инновации и научные достижения и стать более конкурентоспособными.
Подробная информация о мероприятиях размещена на сайте выставки.
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