В Подмосковье проведут обучающую программу для мам-предпринимательниц

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Обучающая программа «Мама-предприниматель» стартует в Московской области 16 сентября, она поможет женщинам в декрете или с несовершеннолетними детьми начать и развить своё дело, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Программа проводится в формате очного тренинга-интенсива. На заключительном этапе участниц ждёт конкурс бизнес-проектов. Победительница получит грант размером 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса, кроме того, ей предоставят возможность принять участие в федеральном этапе программы, где можно выиграть грант до 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.Регистрация на участие в программе проводится до 9 сентября по ссылке.
В министерстве отметили, что курс «Мама-предприниматель» проводится в Подмосковье уже третий год, прошлогодними финалистками стали десять жительниц региона.
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