В Солнечногорске готовится к открытию новый косметический завод

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
На новом заводе по производству уходовой косметики компании «Миксит» в городском округе Солнечногорск ведутся работы по подготовке к запуску, их планируется завершить до конца года, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Сейчас на предприятии ведется работа с оборудованием: установка, монтаж и пусконаладка. Новый производственно-складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года», — отметила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что объём инвестиций в проект составляет около 1,4 млрд рублей, а также что на производстве будет создано не менее 300 рабочих мест.
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