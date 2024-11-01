Вице-премьер Патрушев дал поручение остановить рост цен на продукты

Дмитрий Патрушев (Фото: сайт Кремля)
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал профильным ведомствам поручение принять меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке. Он также обозначил срок, когда это должно быть сделано — две недели.
Об этом сообщили сотрудники аппарата заместителя главы кабинета министров. В сообщении подчёркивается, что основной задачей производителей является сохранение должного уровня производства в условиях высокой ключевой ставки. Поручение ведомствам Патрушев дал после проведённого им совещания, в котором участвовали представители Банка России и заинтересованных федеральных органов власти. Темой встречи была ситуация с ценами на продовольственном рынке.
В аппарате вице-премьера также добавили, что в ходе совещания обсуждались конкретные предложения по оперативным действиям, а также ряд инструментов долгосрочного характера для обеспечения продовольственной безопасности России.
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