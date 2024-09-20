Более 300 жителей Подмосковья в этом году открыли своё дело благодаря социальному контракту

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 300 жителей Подмосковья с начала года стали предпринимателями, заключив социальные контракты на сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Социальный контракт – мера поддержки, которая помогает жителям преодолеть трудную жизненную ситуацию или открыть собственное дело. Последнее является популярным направлением. Житель получает на открытие своего дела до 350 тысяч рублей», – пояснил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.В министерстве добавили, что, помимо индивидуального предпринимательства, социальный контракт можно получить по направлению поиска работы. Размеры выплат зависят от цели контракта.
Заключить социальный контракт могут жители, доход которых по независящим от них причинам ниже установленного в Подмосковье прожиточного минимума.
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Лора Луганская