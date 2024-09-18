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В Московской области увеличили доплату одиноким пенсионерам

18 сентября 2024, 09:57
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье ежемесячную доплату одиноко проживающим пенсионерам увеличили с 18 до 20 тыс. рублей.
Соответствующий закон во вторник подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Документ вносит изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области». Он был опубликован на сайте регионального правительства и вступил в силу на следующий день после официального опубликования. Новый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля.



Мособлдума приняла закон об увеличении ежемесячных доплат одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет до 20 тыс. 5 сентября.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов тогда подчеркнул, что эта мера затронет около 70 тыс. жителей. В бюджете региона на это предусмотрено около 1,3 млрд рублей.

Выплату предоставят в проактивном режиме.

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#московская область
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#социальная поддержка
#мособлдума
#игорь брынцалов
В Подмосковье зафиксированы заторы на 18 шоссе
18 сентября 2024, 10:03

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 18 сентября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы при проезде по направлению к столице отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Ленинградское, Боровское, Дмитровское, Пятницкое, Каширское, Носовихинское, Калужское, Минское, Киевское, Ярославское, Рязанское, Волоколамское и Косинское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали один миллион машин, что на 0,5% больше, чем в среднем месяцем ранее.

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#подмосковье
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У соцработников Московской области есть возможность получить помощь на аренду жилья
18 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto / chanakon laorob

Сотрудники социальных учреждений Московской области теперь могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья онлайн через региональный портал, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Для получения услуги достаточно лишь заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При этом согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, также предоставляется в электронном формате. Уведомление о необходимости дать такое согласие напрямую поступит им в личные кабинеты на региональном портале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сотрудники государственных социальных учреждений, у которых нет собственного жилья в области, могут получать выплаты для покрытия расходов на аренду. Среди них врачи, специалисты по уходу, инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, психологи и младший персонал.

Сумма выплат составляет 20 тысяч рублей, а для семей, где оба супруга работают в социальной сфере, компенсация увеличивается до 30 тысяч рублей.

Подать заявку можно на региональном портале в разделе «Социальная поддержка» — «Социальная помощь».

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В ЖК «Ярославский» была заложена капсула времени
18 сентября 2024, 09:41

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Ярославский», который возводится в городском округе Мытищи, на строительной площадке детского сада на 300 мест была заложена капсула времени, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Здание строится с учётом современных образовательных стандартов, обеспечивая все условия для гармоничного развития детей. Для малышей предусмотрены 12 групп, каждая из которых включает игровую комнату, буфетную, раздевалку, спальню и санузел. Также запланированы физкультурный и музыкальный залы.

Территория вокруг здания будет благоустроена: здесь появятся детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивная площадка. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды в детском саду. Круглосуточное видеонаблюдение, интегрированное в городскую систему, будет установлено на всей территории социального объекта.

В жилом квартале «Ярославский» уже заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника на 604 посещения в смену, три школы на 3750 мест и спортивная школа с инклюзивным образованием. На территории проекта также появится масштабное игровое пространство под названием PlayHub «Акведук». Вокруг квартала расположены четыре лесопарка, а рядом находится благоустроенная набережная реки Яуза и Рупасовские пруды.

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#благоустройство
#жк
#мытищи
#детские сады
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В Дубае к началу 2026 года запустят воздушные такси
В Дубае сертифицируют воздушные такси, которые хотят запустить в 2026 году
18 сентября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/yurybirukov

Директор департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая Халед Аль Авади заявил, что к первому кварталу 2026 года в Дубае будут запущены воздушные такси. Об этом информирует РИА Новости.
Он сообщил, что в настоящее время идет работа над тестированием и сертификацией транспортного средства совместно с партнерами из компании Joby Aviation. Помимо этого, он добавил, что начинается фаза проектирования станций для «вертипортов» с британской компанией Skyports, которая будет заниматься их разработкой.

По его словам, в планах построить четыре вертикальных аэропорта для такси. Два из которых начнут функционировать к началу 2026 года. Кроме того, помимо инфраструктурных объектов, для аэротакси будет создана служба мониторинга и безопасности.

Халед Аль Авади сообщил, что электрические аэротакси будут в 100 раз тише традиционных вертолетов. Он также отметил, что беспилотные такси-автомобили, разрабатываемые в сотрудничестве с General Motors, начнут свою работу в Дубае уже в 2025 году. В настоящее время эти такси находятся на стадии тестирования.

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#автомобили
#пассажиры
#компании
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«Это не я!»: что делать, если клонировали аккаунт в Telegram
Эксперты дали инструкцию на случай клонирования аккаунта Telegram
18 сентября 2024, 09:25

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники могут клонировать учётную запись пользователя в Telegram и вступать в переписку от его имени, вымогая средства у его знакомых и нанося вред репутации. Инструкцию о том, как бороться с аккаунтами-клонами, подготовили специалисты управления по киберпреступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
1. Проверьте, был ли взломан ваш аккаунт, и отключите все неизвестные связанные устройства, то есть гаджеты, с которых осуществлялся вход в вашу учётную запись.
Фото: ГУ МВД по МО

2. Обязательно предупредите людей из вашего списка контактов о том, что им могут приходить сообщения от вашего имени, и попросите ни в коем случае не отвечать на них и сразу рассказывать о таких сообщениях вам. Особенно важно предупредить пожилых родственников и детей.

3. Сообщите о злоумышленнике в чат поддержки мессенджера.
Фото: ГУ МВД по МО

4. Усильте настройки конфиденциальности.
Фото: ГУ МВД по МО

Больше информации о защите от кибермошенников размещено по ссылке.

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#мошенники
#кибербезопасность
#мвд московской области
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Минэкологии приглашает поучаствовать в конкурсе «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ»
18 сентября 2024, 09:04

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Приём заявок на конкурс «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ» открыт. Конкурс организован Общественной палатой Московской области, Московским областным отделением Российского экологического общества, Комитетом по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, а также ведущими организациями в области природопользования и экологии региона, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В этом году конкурс отмечает своё пятилетие.

Тема конкурса — «Экологические и природоохранные проекты молодого поколения Московской области: рисунки, плакаты, видео и фотороботы».

«Конкурс направлен на экологическое просвещение молодежи, формирование уважительного отношения к природе Московской области, а также на продвижение современных методов переработки и утилизации отходов. Важно также представить новые идеи по сохранению лесов, почвы и водных ресурсов региона. Особая номинация конкурса посвящена теме семьи, подчеркивая ее значимость в воспитании экологически осознанных граждан. Министерство экологии всегда готово поддержать такие важные инициативы», — рассказал исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Конкурс открыт для всех желающих в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Московской области. Работы будут оцениваться по трём возрастным категориям: младшая — от 4 до 7 лет, средняя — от 8 до 13 лет и старшая — от 14 до 18 лет.

Конкурс будет проходить в два этапа:

  • С 15 сентября по 1 декабря 2024 года — приём заявок и работ на электронную почту konkurs@opmoeco.ru;
  • С 1 по 10 декабря 2024 года — оценка работ.

Результаты конкурса будет оценивать компетентное жюри, состоящее из представителей организаторов и специалистов в сфере образования, молодёжной политики, экологии и использования природных ресурсов. Победители получат награды и призы от спонсоров конкурса, а все участники и их наставники будут отмечены электронными благодарностями на основе предоставленных заявок.

Более подробную информацию и условия участия можно найти на сайте конкурса.

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#экология
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Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне
Житель Смоленска выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне
18 сентября 2024, 07:42

Фото: iStock/Anna Derzhina

Житель Смоленска стал обладателем 140 000 000 рублей, выиграв в лотерее «Спортлото «4 из 20». Удивительно, но этот выигрыш ему предсказал кот, который приснился мужчине незадолго до розыгрыша. Об этом информирует РИА Новости.
В крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото» рассказали, что 28 августа 2024 года, в ходе 8814-го тиража лотереи, был разыгран многомиллионный суперприз в размере 140 697 536 рублей.

Самым удачливым участником оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, он приобрёл билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».

«За пару дней до победы мне приснился кот, который испачкал всю квартиру. В простонародье говорится, что такой сон к финансовому успеху. Он оказался вещим, кто бы мог подумать?», — рассказал победитель.

Мужчина поделился, что в своих билетах всегда выбирает значимые для его семьи числа. В этом году Дмитрий планирует построить дом, и теперь ему не придется продавать для этого квартиру, в которой он живет с семьей.

Сообщается, что остальные средства мужчина хочет вложить в расширение своего бизнеса и пожертвовать на благотворительность.

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#мужчина
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Маск назвал одно условие, при котором человечество выживет
Илон Маск: человечество должно освоить межзвёздные перелёты, чтобы выжить
18 сентября 2024, 06:40

Фото: istockphoto.com/Elen11

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество может исчезнуть, если не освоит межзвёздные перелёты.
По его словам, угрозы для Земли, такие как расширение Солнца и возможное столкновение с астероидом, делают освоение космоса необходимостью для долгосрочного выживания. Об этом сообщает RT.

«Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и уничтожит всю жизнь. Стать космической цивилизацией или умереть — вот два единственных варианта», — написал Маск в соцсети X.

Ранее Маск также заявил, что первые беспилотные полёты корабля Starship на Марс планируются через два года, а через десять лет импланты Neuralink будут у миллионов людей.

Напомним, в Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137. Об этом сообщает газета Barents Observer, ссылаясь на Норвежское управление радиационной и ядерной безопасности (DSA). Отмечается, что фильтры со станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд раз в неделю анализируются в отделении аварийной готовности.

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#столкновение
#марс
#жизнь
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Праздник Захария и Елисаветы 18 сентября: как провести, что можно и нельзя делать
Православные отмечают 18 сентября праздник Захария и Елисаветы
18 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/Catherine Leblanc

В среду, 18 сентября 2024 года, православные отмечают день памяти пророка Захарии и праведной Елизаветы — родителей Иоанна Предтечи. В народе существуют особенные для этого дня молитвы, правила поведения, православные знают, что можно и нельзя делать 18 сентября.
Об особенностях праздника Захария и Елизаветы, истории родителей Крестителя Христа и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Захария и Елисавета: история родителей Иоанна Крестителя

Захария родом из священнической семьи Авия, потомка Аарона, брата Моисея, что подчеркивало его высокое положение в обществе и значимость в религиозной жизни Израиля, а святая Елисавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Но, несмотря на свой высокий статус, они оставались простыми людьми с обычными страхами и сомнениями. В Евангелии от Луки говорится, что Захария и его супруга Елисавета были «праведны перед Богом, соблюдая все заповеди и постановления Господни безупречно».

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Однако в их жизни была одна печаль: они не имели детей. В те времена это считалось не только личным горем, но и признаком Божьего недовольства. Несмотря на преклонный возраст, ведь по преданию они были старше 50 лет, Захария и Елисавета продолжали молиться о чуде, и Господь услышал их молитвы.

Рождение Иоанна Предтечи

Однажды, когда святой Захария совершал служение в храме, к нему явился архангел Гавриил с вестью о том, что его пожилая жена родит сына, который «будет велик пред Господом» и «пойдет перед Ним в духе и силе Илии».
Захария усомнился в словах архангела, и за свое маловерие был наказан немотой.
«Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время», — написано в Евангелие.
Фото: iStock/Studio Images

Однако, когда у праведной Елисаветы действительно родился сын, она, по внушению Святого Духа, назвала его Иоанном, хотя такое имя в их роду раньше не встречалось. Обратились к Захарии, и он написал на дощечке: «Иоанн». В ту же минуту он обрел дар речи и, исполненный Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа.

Пещера, где скрывалась Елисавета с Иоанном

Дальнейшая жизнь родителей Иоанна Крестителя сложилась трагически. Когда царь Ирод узнал о том, что родится Мессия, он велел убить в Вифлееме и его округе всех младенцев, надеясь, что среди них будет и Иоанн. Правитель слышал о необычном рождении Предтечи и боялся, что он станет Царем Иудейским.
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов», — говорится в писании.
Узнав об указе царя, Елисавета вместе с сыном укрылась в пустыне. Тогда перед ними чудесным образом разверзлась и замкнулась скала, скрыв от преследователей.

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Захария, отказавшись выдать местонахождение Иоанна, был убит прямо в своем храме. Елисавета с младенцем осталась в пустыне, где и окончила свои дни. Согласно источникам, она скончалась спустя 40 дней после побега, а Иоанна кормил ангел до его выхода на проповедь.

По одной версий, их укрытие находилось в трех километрах западнее Эйн-Керема. На этом месте сегодня стоит францисканский монастырь Иоанна Крестителя, где расположены гробница Елисаветы и грот, в котором она спрятала сына и где он жил после ее смерти.

В католической церкви Посещения в Эйн-Кереме, построенной на месте встречи Марии и Елисаветы, хранится камень с углублением, найденный в XX веке. Его также считают глыбой, где Елисавета пряталась с Иоанном.

Праздник Захария и Елисаветы 18 сентября: как провести

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В день память Захария и Елисаветы в храмах проводятся богослужения, где можно поставить свечи и помолиться за здоровье родных, а также за упокой тех, кого уже нет с нами. Если прийти в церковь не получается, можно обратиться к Богу дома. Главное помнить, что молитва — это не только просьбы, но и благодарность за все полученные благословения.

Что нужно делать православным

Принято считать, что праздник Захария и Елисаветы — прекрасный повод провести время с семьей. Можно вместе прочитать житие родителей Иоанна Предтечи или отрывки из Евангелия от Луки, обсудить прочитанное и задать друг другу вопросы. Это поможет детям глубже понять вечные духовные и семейные ценности.

Захария и Елисавета прославились добродетелью и милосердием. В их честь стоит совершить доброе дело — помочь тем, кто в нужде, сделать пожертвование, навестить больного или одинокого человека. Даже малый жест поддержки способен принести свет и радость в чью-то жизнь.

Что нельзя делать 18 сентября

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В православной традиции на этот день нет особенных запретов. Успенский пост уже закончился, Рождественский еще не начался.

Однако всегда важно помнить о правилах и заповедях, которым праведный верующий человек должен следовать в любой день календаря.

Стоит отметить, что в народе 18 сентября прозвали Кумохиным днем, который, в свою очередь, оброс множеством примет, суеверий, своеобразных запретов и предрассудков. Но церковь всегда строго относилась к подобным вещам, призывая не доверять языческим практикам.

«Помощи нам стати противу кознем диавольским»: о чем и как молиться Захарию и Елисавете

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Святых Захария и Елисавету называют покровителями семьи, родителей и детей, потому к ним чаще всего обращаются с такими просьбами. Молитвы для обращения к ним именуют «родительскими» и отмечают, что прошения от отцов и матерей для своих детей — самые сильные. Праведной паре также молятся с просьбами об исцелении и избавлении от бесплодия.
«О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь», — молитва к Захарии и Елисавете.
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