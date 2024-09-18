В Московской области увеличили доплату одиноким пенсионерам

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье ежемесячную доплату одиноко проживающим пенсионерам увеличили с 18 до 20 тыс. рублей.
Соответствующий закон во вторник подписал губернатор Андрей Воробьёв.
Документ вносит изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области». Он был опубликован на сайте регионального правительства и вступил в силу на следующий день после официального опубликования. Новый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля.
Мособлдума приняла закон об увеличении ежемесячных доплат одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет до 20 тыс. 5 сентября.
Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов тогда подчеркнул, что эта мера затронет около 70 тыс. жителей. В бюджете региона на это предусмотрено около 1,3 млрд рублей.
Выплату предоставят в проактивном режиме.
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Документ вносит изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области». Он был опубликован на сайте регионального правительства и вступил в силу на следующий день после официального опубликования. Новый закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля.
Мособлдума приняла закон об увеличении ежемесячных доплат одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет до 20 тыс. 5 сентября.
Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов тогда подчеркнул, что эта мера затронет около 70 тыс. жителей. В бюджете региона на это предусмотрено около 1,3 млрд рублей.
Выплату предоставят в проактивном режиме.
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Лора Луганская