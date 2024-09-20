Названа самая популярная в Подмосковье электронная социальная услуга

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Выдача социальных карт оказалась самой востребованной электронной соцуслугой среди жителей Подмосковья. Такую статистику привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В Московской области большинство социальных услуг можно получить на региональном портале госуслуг, не выходя из дома. Самая популярная – социальная карта. С начала года её получили более 330 тыс. льготников. А всего в Подмосковье регулярно пользуются такими картами более 2,5 млн льготников», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как пояснили в областном Министерстве социального развития, на региональном портале можно оформить не только выдачу социальной карты жителя Московской области, но и её замену. Для некоторых льготных категорий порядок оформления упрощён – нужно лишь подтвердить сведения в личном кабинете.
Социальную карту могут получить пенсионеры, многодетные родители, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Она даёт право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Некоторые торговые сети и аптеки предоставляют скидку на покупки при предъявлении карты.
Узнать об услуге и подать заявление можно на портале.
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Лора Луганская