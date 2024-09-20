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Названа самая популярная в Подмосковье электронная социальная услуга

20 сентября 2024, 21:42
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Выдача социальных карт оказалась самой востребованной электронной соцуслугой среди жителей Подмосковья. Такую статистику привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В Московской области большинство социальных услуг можно получить на региональном портале госуслуг, не выходя из дома. Самая популярная – социальная карта. С начала года её получили более 330 тыс. льготников. А всего в Подмосковье регулярно пользуются такими картами более 2,5 млн льготников», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в областном Министерстве социального развития, на региональном портале можно оформить не только выдачу социальной карты жителя Московской области, но и её замену. Для некоторых льготных категорий порядок оформления упрощён – нужно лишь подтвердить сведения в личном кабинете.



Социальную карту могут получить пенсионеры, многодетные родители, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Она даёт право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Некоторые торговые сети и аптеки предоставляют скидку на покупки при предъявлении карты.

Узнать об услуге и подать заявление можно на портале.

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Crocus Group сообщил, когда начнутся выплаты пострадавшим в «Крокусе»
Выплаты пострадавшим в «Крокусе» начнутся с 23 сентября
20 сентября 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся в грядущий понедельник, 23 сентября. Информация об этом размещена на сайте Crocus Group. Средства уже собраны и распределены фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.
«На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов», — гласит сообщение.

Теракт в «Крокусе» произошел в районе восьми часов вечера 22 марта. В тот день в концертном зале должна была выступить группа «Пикник». В помещение ворвались вооруженные боевики и начали расстрел посетителей, а позже устроили пожар.

Несколько дней назад появилась информация, что в деле возможно появление новых обвиняемых.

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На восьми подмосковных дорогах отремонтировали ограждения разных видов
20 сентября 2024, 20:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты отремонтировали на восьми региональных дорогах Московской области повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Ограждения привели в порядок в Ленинском городском округе, Чехове, Серпухове, Долгопрудном, Истре и Ступине. Работы проходили в рамках летнего содержания дорожной сети.
«Пешеходные ограждения монтируют на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальными участниками аварии. Другие задачи – не допустить заезда транспортных средств на тротуар и порчи зелёных насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные снижают вероятность съездов с дороги», – пояснили в ведомстве.
Как отметили в Минтрансе, обследование дорожной сети проводят еженедельно. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. При необходимости проводят их ремонт.

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#безопасность
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В Серпухове на время БОКСЗАБЕГА ограничат движение транспорта
20 сентября 2024, 20:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Серпухове 21 сентября на время БОКСЗАБЕГА ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
С 06:00 до 15:00 сложно будет проехать по участкам улиц: 2-й Московской; Чехова; Садовой; Луначарского и Старослободской. Также изменятся схемы движения автобусных маршрутов. Автобусы №3 «Вокзал – ул. Нижняя» и №8 «Вокзал – Прогонная ул. – Вокзал» проследуют от остановки «Вокзал» по ул. Ворошилова, Борисовскому шоссе и ул. Центральной с разворотом после остановки «ул. Прогонная» без остановок «ул. Нижняя», «Магазин №9», «Музей», «Военкомат», «По требованию», «пл. Ленина» и «ул. Чехова».

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Автобус №20к «Вокзал – Высоцкий монастырь» будет ходить от остановки «Вокзал» до остановки «пл. Ленина» с разворотом в обратную сторону в районе парка им. Олега Степанова. В Минтрансе просят водителей и пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ранее сообщалось, что спортивное мероприятие БОКСЗАБЕГ под девизом «Беги вдоль Оки!» состоится в городском округе Серпухов в ближайшую субботу. Участников ждут различные соревнования и развлечения.

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#минтранс мо
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#ограничения
#серпухов
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В Чехове открыли модернизированную площадку для отходов «Мегабак»
20 сентября 2024, 20:08

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городском округе Чехов открыли модернизированную площадку «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Подмосковье продолжают модернизацию и обновление площадок проекта «Мегабак». Расширяется территория, устанавливаются дополнительные баки. Теперь жители смогут сдать не только бытовые отходы по разным фракциям, но и крупногабаритный мусор, а также получить вознаграждение за электротехнику и другое вторсырьё», – отметили в ведомстве.
На церемонии открытия участники с пользой провели время и сдали на переработку ненужные вещи. Волонтёры рассказали посетителям о правилах сортировки отходов и показали, как подготовить сырье к сдаче.

Модернизированная площадка работает в понедельник – пятницу с 9:00 до 19:00; в субботу – с 10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день.

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#московская область
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Дмитрий Медведев возглавил комиссию СБ по комплектованию армии контрактниками
Медведев возглавил комиссию СБ РФ по комплектованию армии контрактниками
20 сентября 2024, 19:43

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возглавил межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Это следует опубликованного 20 сентября указа президента России Владимира Путина.
«Президент РФ Владимир Путин образовал в Совете безопасности РФ межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил РФ», — сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения заявил, что Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения.

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«Деятельность шайтанов»: почему YouTube вновь заработал в России, на чем настоял Рамзан Кадыров
20 сентября 2024, 19:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

YouTube начал работать в России без замедления. Пользователи сообщили о нормализации скорости загрузки приложения и контента. О том, правда ли платформа возобновила свою деятельность и по каким причинам вводились ограничения расскажет редакция «Радио 1».

Когда начал тормозить YouTube


В период с 3 июня по 9 сентября 2024 года среднее время начала воспроизведения видео на YouTube увеличилось с 1,21 секунды до 11,01 секунды. На мобильных устройствах скорость загрузки возросла с 1,76 секунды до 3,83 секунды. При этом на фиксированных сетях доля пользователей YouTube, которые не дожидаются загрузки видео, в пять раз выше, чем на мобильных.

«Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика», — объяснил директор по продуктам организации Vigo Антон Прокопенко.

О грядущих проблемах с YouTube было озвучено ранее. 24 июля «Ростелеком» сообщил о росте жалоб на качество работы платформы. В компании связали это с техническими неполадками, за которые отвечает корпорация Google. Однако несмотря на проблемы при воспроизведении видео на YouTube в высоком качестве, многие пользователи продолжали использовать VPN и другие способы обхода ограничений.

Причины замедления платформы


Перед существенным замедлением скорости работы YouTube сообщалось о проблемах с оборудованием Google, используемым в инфраструктуре западной компании на стыках ее сетей с сетями российских операторов. Это оборудование влияет на скорость загрузки контента и отвечает за кэширование через систему Google Global Cache.

«Из-за сложностей в эксплуатации данного оборудования и невозможности его расширения на фоне увеличивающегося трафика наблюдается серьезная перегрузка существующих мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может негативно сказаться на скорости загрузки и качестве воспроизведения видео на YouTube для абонентов всех российских операторов», — заявили в «Ростелекоме».

На вопросы журналистов о том, не планируется ли в России блокировка YouTube в целом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда ответил: «Нет, таких планов не было».
При этом глава Чечни Рамзан Кадыров призвал деятельность платформы запретить, отметив, что она поддерживает «деятельность шайтанов».

«Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы – именно те, которые защищают интересы России, Чеченской Республики, человека, свободу слова – они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение... – они их поддерживают, поднимают. Поэтому давно надо было блокировать. Не замедлять, а блокировать. И все, все американские сайты, каналы надо заблокировать», – сказал Кадыров журналистам.

Позже о нарушении платформой законодательства РФ сообщили в Роскомнадзоре.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства и неуважение к нашей стране и гражданам являются причиной для принятия мер в отношении YouTube», – пояснили в ведомстве.

Фото: РИА Новости/champpixs

На каких устройствах тормозит YouTube


Накануне введения мер по ограничению скорости YouTube, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что это затронет только стационарные компьютеры, подключенные к Сети посредством провода.


Правда ли, что с 20 сентября YouTube снова заработал


20 сентября россияне начали сообщать о восстановлении нормальной работы YouTube — сервис стал доступен на компьютерах и телевизорах, а также на смартфонах через Wi-Fi. Пользователи отметили улучшение скорости загрузки контента.


Почему YouTube снова заработал и вернется ли платформа в Россию


Официальных комментариев от Роскомнадзора или компании Google по поводу восстановления доступа к YouTube в России пока не поступало. Абоненты «Ростелекома», SkyNet и других региональных провайдеров подтвердили, что YouTube работает стабильно и быстро, без необходимости в дополнительных способах ускорения.


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«Зимой животное может погибнуть»: кинологи рассказали о проблеме оставления собак ​на дачах
Кинолог Голубев: решение взять собаку должно быть обдуманным
20 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/Osobystist

Конец летнего сезона зачастую связан с появлением бездомных собак на участках за городом. В этот период животных, которых люди приютили на время, пока они жили на даче, оставляют на участках в одиночестве.
Подробнее о проблеме в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, большинство людей не осознает, что делая подобное «доброе» дело, они только ухудшают ситуацию.

«Если животное привыкает, что его кормят и заботятся о нем, ему будет сложно снова приспособиться к жизни на улице без хозяина, зимой животное может погибнуть, так как не сможет найти себе еду самостоятельно. Также такие безнадзорные животные могут сбиваться в стаи и представлять опасность для окружающих. Помогать безнадзорным собакам нужно правильно, не стоит проявлять мнимый гуманизм», — отметил Голубев.

Опасность оставления собак на дачах

Если на участок прибилась собака, решение оставить ее у себя должно быть обдуманным и окончательным. Нельзя приютить животное на время дачного сезона, после чего бросить на произвол судьбы. Собака может сильно привыкнуть к человеку рядом, она понимает, что ей больше не нужно ежедневно искать себе пропитание. Оставляя такого питомца одного, люди обрекают его на смерть. Человек, который сделал «доброе дело» может стать причиной гибели животного, а также создать опасную ситуацию для общества.

Что делать, если вы нашли оставленную собаку

Если вы нашли бездомную собаку за городом, будьте внимательны. Главное соблюдать безопасность: не подходить к животному сразу, от испуга собака может проявить агрессию. Если животное легко идет на контакт и доверяет человеку, следует разглядеть, есть ли на нем ошейник с указанным адресом хозяина. Не обнаружив адресника, попробуйте походить по ближайшим участкам, чтобы выяснить не убежала ли найденная собака.

Если хозяина найти не удалось, то постарайтесь найти питомцу новый дом, при этом необходимо принять взвешенное решение, сможете ли вы оставить его на время у себя или вам нужно найти ему передержку. Разместите объявления с подробным описанием собаки, предварительно добавив в него фотографию. Для размещения следует использовать все доступные ресурсы. Также можно связаться с волонтёрами и администраторами групп помощи животным.

Важно помнить, что решение взять собаку должно быть обдуманным, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака является другом навсегда, а не на время, пока есть комфортные условия.

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В Подмосковье составили интерактивную карту пунктов приёма вторсырья
20 сентября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье все пункты приёма вторичного сырья нанесли на интерактивную карту. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В регионе активно развивают сеть пунктов приёма отходов, пригодных для вторичной переработки, – текстиля, пластика и алюминия. В 34 городских округах Подмосковья установлено порядка 1,3 тыс. контейнеров только для приёма текстиля. По данным министерства, около 78% текстильных отходов в Московской области пригодны для переработки.
«В прошлом году собрали более 2 тыс. тонн текстиля. Это говорит о вовлечённости жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья. Мы начали разрабатывать удобную для поиска интерактивную карту всех пунктов сбора текстиля. Это площадки в торговых центрах, жилых районах и на общественных пространствах», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Жители могут самостоятельно по геолокации выбрать удобную точку, чтобы сдать ненужный текстиль, алюминий и пластик. Карту разместили на региональном портале госуслуг.

Как пояснили в ведомстве, вещи в хорошем состоянии передаются в благотворительные организации и нуждающимся. Изношенный текстиль одежду, предметы декора и быта – отправляют на переработку. Из него делают ветошь, волокно или утеплитель.

За сданное вторсырьё жители получают бонусы, которые можно потратить на покупки, проезд, оплату сервисов и услуг.

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#московская область
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В 2024 году в Подмосковье обустроят 11 лесопарков за 6 млрд рублей
20 сентября 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Московской области за текущий год планируется обустроить 11 лесопарков. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы накануне Дня лесов Подмосковья, который ежегодно отмечается в третью субботу сентября. Праздник напоминает о важности сохранения леса и приумножения его богатства.
«Леса Подмосковья – наше общее наследие. Важно помнить, что они требуют защиты и внимания. Мы должны бережно относиться к этим зелёным сокровищам, заботиться о них, чтобы сохранить для будущих поколений», – сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Как отметили в пресс-службе, в Московской области реализуется программа по обустройству лесопарковых зон «Парки в лесу». В 2024 году запланировано обустроить лесопарки «Загорское море» в Сергиево-Посадском городском округе; «Волкуша» в Лыткарине; «Талицкий лес» в Клину; Опалиховский лесопарк в Красногорске; «Апрелевка» в Наро-Фоминском городском округе; «Дубровицкий лес» и лесопарковую зону на ул. Высотной в Подольске; «Северный» в городском округе Пушкинский; «Химкинский лес»; «Губернский лес» в Чехове и «Супонево» в Одинцовском городском округе.

Как отметили в региональном парламенте, на реализацию этих мероприятий в 2024 году предусмотрено более 6 млрд рублей.

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