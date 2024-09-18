В этом году 425 тыс. подмосковных пенсионеров получили компенсацию за обращение с ТКО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье в 2024 году более 425 тыс. пенсионеров получили компенсацию за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«С начала года мы выплатили более 330 млн рублей на компенсацию за ТКО. Её получили свыше 425 тыс. подмосковных пенсионеров. Компенсацию назначают беззаявительно, но важно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги», – пояснила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве добавили, что размер выплаты составляет от 30 до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, положено 30%, от 70 лет и старше – 50%, от 80 и старше – 100%.
Компенсация расходов предоставляется в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих пенсионеров стандарт жилплощади составляет 42 кв. м. Для семьи из двух человек это 21 «квадрат» на каждого, а для семьи из трёх и более человек – 18 кв. м. на каждого.
Всю информацию о мерах социальной поддержки в Подмосковье можно получить по телефону «горячей линии» 122, добавочный 6.
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Лора Луганская