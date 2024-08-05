Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области завершили приём заявок на субсидии для покупки и лизинга оборудования. Претендентами на получение этой меры поддержки стали 409 компаний малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, в рамках субсидии субъекты МСП могут возместить до 5 млн рублей, а также до 50% затрат на приобретение оборудования для создания, развития и модернизации производства. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра «Мой бизнес» Московской области, – например, обратиться за бесплатной консультацией по получению федеральных и региональных мер поддержки.
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«В течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от предпринимателей региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования. Всего подано 409 заявок на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Победителей назовут в конце августа», – сказала зампред.
Как напомнили в министерстве, в рамках субсидии субъекты МСП могут возместить до 5 млн рублей, а также до 50% затрат на приобретение оборудования для создания, развития и модернизации производства. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра «Мой бизнес» Московской области, – например, обратиться за бесплатной консультацией по получению федеральных и региональных мер поддержки.
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Лора Луганская