Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования

Курс биткоина сегодня утром, 5 августа, снизился за сутки на 18% — до $50 тысяч долларов, что стало самым резким падением криптовалюты с 2021 года, а также самым низким значением BTC с января 2024. Об этом ссылкой на источники пишет РБК.