Подмосковных предпринимателей пригласили учиться в «Академию шитья»

Фото: iStock / zlyka2008
Подмосковные предприниматели могут стать участниками серии бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Академия шитья». Обучение начинает Центр «Мой бизнес» в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Занятия проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Они будут посвящены подготовке к участию в модных показах, выбору материалов и работе с поставщиками. Другие темы – создание собственного бренда, открытие магазина и формирование ассортимента», – говорится в сообщении.Мастер-классы адресованы предпринимателям, работающим в индустрии моды и создающих одежду. Преподавателями курса станут fashion-эксперт с 15-летним опытом работы, бизнес-консультант Антон Копылов, а также основатель собственного бренда одежды BLCV Илья Булычов.
Занятия пройдут в очном формате 7, 17 и 28 августа. Узнать о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Количество мест ограничено.
Читайте также:
«Истринская сыроварня» приступает к строительству нового завода
Два завода подмосковного сырного кластера планируют запустить в 2025-2026 годах
Губернатор Воробьёв и глава Минсельхоза Лут обсудили с фермерами актуальные темы
Лора Луганская