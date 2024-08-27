Более 900 объектов недвижимости доступно бизнесу в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковному бизнесу для ведения предпринимательской деятельности доступно более 900 объектов недвижимости. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Подобрать объект можно на инвестиционной карте на инвестпортале региона, воспользовавшись фильтрами для подбора недвижимости по индивидуальным параметрам.
Также на карте можно найти объекты недвижимости под размещение промышленного производства. Более 80 объектов предложено предпринимателям в индустриальных парках и на промышленных площадках Московской области, в том числе на площадках формата «Лайт индастриал». Там уже есть вся необходимая инфраструктура для запуска производства.
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«В частности, предпринимателям на этой карте доступны объекты в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Программа работает в регионе с прошлого года. Сегодня в аренду по льготной ставке по этой программе бизнесу передано более 230 объектов. Сейчас на инвесткарте в рамках программы предлагается более 180 объектов», – говорится в сообщении.
Также на карте можно найти объекты недвижимости под размещение промышленного производства. Более 80 объектов предложено предпринимателям в индустриальных парках и на промышленных площадках Московской области, в том числе на площадках формата «Лайт индастриал». Там уже есть вся необходимая инфраструктура для запуска производства.
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Лора Луганская