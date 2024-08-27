Подмосковье за пять месяцев экспортировало 46 тыс. тонн безалкогольных напитков

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Экспорт произведённых в Подмосковье безалкогольных напитков за пять месяцев с начала года составил 46,5 тыс. тонн. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Речь идёт о соках из фруктов и овощей, а также бутилированной воде.
«Основные направления экспорта региональной продукции – Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за пять месяцев поставки безалкогольных напитков в Белоруссию увеличились на 29%. Экспорт составил 11,3 тыс. тонн. В Казахстан было поставлено 26,4 тыс. тонн, а в Узбекистан – 1 тыс. тонн безалкогольных напитков», – говорится в сообщении.В министерстве назвали крупнейших производителей безалкогольных напитков в регионе. Это ГК «Черноголовка», «Мултон Партнерс» в Щёлкове, «Производственная компания Лидер» в городском округе Люберцы и «Фонте Аква ПК» в Дмитровском городском округе.
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Лора Луганская