Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу

С начала 2024 года в России наблюдается заметный рост спроса на дизайнеров: количество вакансий увеличилось на 19%, а средние зарплаты выросли на 21%. Этот рост превышает общий прирост доходов по стране, который составил 19%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование DNA Team и HeadHunter.