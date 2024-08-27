Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу

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Бесплатный спецкурс «Столярное дело» проведут для самозанятых Московской области 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«30 августа в рамках спецкурса состоится тренинг «Токарная обработка». Слушателям расскажут об истории токарного дела, различных направлениях работ по дереву и об инструментах, которые для этого используются. Занятие будет проходить с полудня до 14:30. Затем с 15:00 до 17:30 участников спецкурса ждёт тренинг «Резьба по дереву». Их научат работать с инструментом для резьбы, объяснят логику построения орнамента покажут разные варианты исполнения», — говорится в сообщении.Во второй день спецкурса — 31 августа — состоится тренинг «Роспись». С 12:00 до 14:00 под руководством художницы миниатюрной живописи Аси Леоновой участники распишут деревянную шкатулку, научатся пользоваться морилкой для дерева, красками и лаком. А с 15:00 до 17:00 основатель Ложкарного клуба Никита Гирнык проведет тренинг по созданию предметов в японской технике «кумико», а также покажет, как вырезать ложку из липовой баклуши.
Для участия в спецкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке. Занятия будут проводиться в Москве по адресу: 1-й Красносельский переулок, дом №9а.
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