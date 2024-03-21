Более половины немецких компаний заявили об ухудшении условий работы в Европе

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Больше половины руководителей немецких компаний считают, что Евросоюз потерял привлекательность как место для ведения бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK).
Так, в 56% из 3 тыс. опрошенных немецких компаний полагают, что конкурентоспособность ЕС как места ведения бизнеса ухудшилась за последние 5 лет. 7% респондентов все же увидели улучшение конкурентоспособности Евросоюза.
Даже с более выгодным стартовым положением Европа может потерять прежние позиции в международной конкуренции, считает глава DIHK Мартин Ванслебен, который призвал «эту тенденцию немедленно остановить».
Агентство отмечает, что чрезмерная бюрократия, торговые барьеры и частые кибератаки вызывают недовольство у немецкого бизнеса. Помимо этого, играет негативную роль рост затрат в связи с повышением цен на энергоносители.
По данным Еврокомиссии и Всемирного банка, в 2023 году рост экономики ЕС замедлился почти в семь раз. А крупнейшая европейская экономика — Германия — выбыла из пятерки мировых лидеров по паритету покупательной способности, уступив место России.
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Даже с более выгодным стартовым положением Европа может потерять прежние позиции в международной конкуренции, считает глава DIHK Мартин Ванслебен, который призвал «эту тенденцию немедленно остановить».
По данным Еврокомиссии и Всемирного банка, в 2023 году рост экономики ЕС замедлился почти в семь раз. А крупнейшая европейская экономика — Германия — выбыла из пятерки мировых лидеров по паритету покупательной способности, уступив место России.
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Ювелина Бернст