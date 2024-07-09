Болгария подала в суд на «Газпром» и требует вернуть 400 млн евро

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Болгария подала иск на 400 млн евро к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа.
Болгарский государственный газовый дистрибутор Bulgargaz подал иск к «Газпрому» о возмещении убытков на сумму 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок газа в 2022 году. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление компании.
Иск был подан 8 июля в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.
В мае Bulgargaz предупредил, что попытается получить компенсацию от российской компании «Газпром экспорт» напрямую. Если переговоры не увенчаются успехом, компания подаст иск в арбитраж.
31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа. Оплата газа должна осуществляться исключительно в рублях после 1 апреля.
Для иностранных покупателей в Газпромбанке открывались специальные рублёвые и валютные счета «К». Покупатель платит за газ в валюте, а Газпромбанк конвертирует её в рубли и переводит «Газпрому». Если условие не исполнено, поставки прекращаются.
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Иск был подан 8 июля в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.
В мае Bulgargaz предупредил, что попытается получить компенсацию от российской компании «Газпром экспорт» напрямую. Если переговоры не увенчаются успехом, компания подаст иск в арбитраж.
31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа. Оплата газа должна осуществляться исключительно в рублях после 1 апреля.
Для иностранных покупателей в Газпромбанке открывались специальные рублёвые и валютные счета «К». Покупатель платит за газ в валюте, а Газпромбанк конвертирует её в рубли и переводит «Газпрому». Если условие не исполнено, поставки прекращаются.
«София отказалась от новой системы оплаты, увидев в ней «значительные риски для Болгарии». Болгарские чиновники сомневались в эффективности тяжбы с «Газпромом». Сообщалось также о намерении продолжать получать российский газ в рамках существующего контракта», — говорится в сообщении.
Власти ЕС запретили юридическим компаниям оказывать услуги российским компаниям. Москва считает это препятствием для справедливого судебного разбирательства в ЕС.
Российские суды запретили европейским контрагентам «Газпрома» обращаться в зарубежные суды и арбитражные институты.
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Мира Полтева