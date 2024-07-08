Российская дочерняя компания American Express подала заявление о ликвидации

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Руководство компании American Express International Inc приняло решение о прекращении деятельности российской дочерней фирмы ООО «Америкэн Экспресс Банк». Уже подано соответствующее заявление о ликвидации.
«Америкэн Экспресс Банк» стала первой дочерней организацией иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, которая захотела добровольно сдать лицензию вместо продажи бизнеса в стране, напоминает «Интерфакс». В октябре 2022 года президент Владимир Путин утвердил перечень из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями. В этот список попал и «Америкэн Экспресс Банк».
В мае нынешнего года президент подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию компании. American Express приостановила сотрудничество с российскими партнерами в марте 2022 года. Чистый убыток «Америкэн Экспресс Банка» в 2023 году по РСБУ составил 87,4 миллиона рублей. Годом ранее фирма закончила финансовый год с прибылью в размере 428,5 миллиона рублей.
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Александр Бойцов