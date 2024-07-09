Федрезерв США: дальнейшее заимствование невозможно из-за огромного госдолга

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Федеральная резервная система США объявила, что дальнейшее заимствование невозможно из-за огромного государственного долга. Это может негативно сказаться на всех сферах жизни.
Американские финансовые обязательства достигли 35 триллионов долларов и, по мнению наблюдателей, их необходимо покрывать за счет заимствований, так как расходы бюджета и дефицит растут.
В Bank of America заявили, что госдолг увеличивается на триллион каждые сто дней, а в МВФ ожидают его рост до 123% ВВП в 2024 году и до 140% к 2032 году. В России он составляет менее 20% ВВП.
С 2008 года госдолг США увеличивался. Ситуация усугубилась из-за расходов на помощь Украине, списание студенческих кредитов и медицинскую страховку. При Байдене финансовые обязательства выросли ещё на 7 трлн долларов.
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В Bank of America заявили, что госдолг увеличивается на триллион каждые сто дней, а в МВФ ожидают его рост до 123% ВВП в 2024 году и до 140% к 2032 году. В России он составляет менее 20% ВВП.
С 2008 года госдолг США увеличивался. Ситуация усугубилась из-за расходов на помощь Украине, списание студенческих кредитов и медицинскую страховку. При Байдене финансовые обязательства выросли ещё на 7 трлн долларов.
Демократической партии нужны голоса, и они всё больше тратят на социалку перед выборами. В Федрезерве забили тревогу.
В Америке есть проблемы с экономикой и обороноспособностью. На обслуживание долга уходит два процента ВВП, а ставки растут. Только на обслуживание долга тратят $601 млрд в год. Это не по карману даже Вашингтону.
Американский доллар по-прежнему остается основной резервной валютой, но если финансовая стабильность США нарушится, это может привести к серьезным потрясениям на мировых рынках.
Падение курса доллара и кредитоспособности США приведет к тому, что страны и организации будут с необеспеченными активами. Дефолт возможен, но технический. США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и это станет триггером для дальнейшего «бегства от доллара».
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«Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что США никогда не смогут погасить долги, поэтому проблем не избежать», — отметил в интервью РИА Новости известный инвестор Джим Роджерс.
Американский доллар по-прежнему остается основной резервной валютой, но если финансовая стабильность США нарушится, это может привести к серьезным потрясениям на мировых рынках.
«Если произойдет дефолт, то безрисковые активы потеряют свою ценность. Обвалятся фондовые рынки, возникнет эффект домино долговых кризисов в других странах, упадут цены на сырье, вырастут процентные ставки и подорожают кредиты», — отмечает вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.
Падение курса доллара и кредитоспособности США приведет к тому, что страны и организации будут с необеспеченными активами. Дефолт возможен, но технический. США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и это станет триггером для дальнейшего «бегства от доллара».
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Мира Полтева