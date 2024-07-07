«Нефть на исходе»: стало известно о последних открытых нефтяных месторождениях

Фото: IStock/zhengzaishuru
В прошлом году объем найденной в недрах нефти установил исторический минимум. Почему это произошло и как обстоят с добычей нефти дела у России, передают «Известия».
В 2023 году было открыто вдвое меньше месторождений нефти чем в 2022 и в десять раз — чем в 2013. Самой главной и очевидной причиной этого является то, что все основные залежи нефти уже найдены в период 1950-х годов прошлого века. В настоящее время большинство стран-экспортеров «черного золота» могут развивать только открытые крупные месторождения нефти и осваивать на них новые участки. Нефть также сложно обнаружить в связи с высокой себестоимостью поисковых работ, уточнили в издании.
Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов заявил агентству, что в России дела с обнаружением новой нефти стоят лучше, чем в мире. В прошлом году было открыто 43 новых месторождения, в которых потенциальное наличие нефти перекрывает нынешний объем ее добычи.
Читайте также
Президент РФ продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть
Российские учёные придумали, как эффективнее искать нефть
Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов
Олег Дикий