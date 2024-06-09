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Бразилия хочет увеличить поставки кофе в Россию на 20%. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол Бразилии в столице Родриго де Лима Баэна Соарес.
«Мы занимаемся увеличением [поставок] сейчас <…> Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20%», – сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который завершился 8 июня.
По словам дипломата, ценник на кофе зависит, в частности, от сложно предсказуемых климатических изменений.
В начале апреля глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия говорил, что биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире достигла 3838 долларов за тонну, что является историческим рекордом. По словам управленца, текущий ценник отразится на стоимости продукта в магазинах в период от четырех месяцев до полугода.
Также он уточнял, что на стоимость продукта в кофейнях и магазинах влияет не только сырье. Сюда входят такие факторы как переработка, упаковка, зарплата, электроэнергия, курс валют и налоги. К слову, сорт арабика тоже подорожал.
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