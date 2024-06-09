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Бразилия хочет увеличить поставки кофе в Россию на 20%

09 июня 2024, 13:27
Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Бразилия хочет увеличить поставки кофе в Россию на 20%. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол Бразилии в столице Родриго де Лима Баэна Соарес.
«Мы занимаемся увеличением [поставок] сейчас <…> Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20%», – сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который завершился 8 июня.

По словам дипломата, ценник на кофе зависит, в частности, от сложно предсказуемых климатических изменений.



В начале апреля глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия говорил, что биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире достигла 3838 долларов за тонну, что является историческим рекордом. По словам управленца, текущий ценник отразится на стоимости продукта в магазинах в период от четырех месяцев до полугода.

Также он уточнял, что на стоимость продукта в кофейнях и магазинах влияет не только сырье. Сюда входят такие факторы как переработка, упаковка, зарплата, электроэнергия, курс валют и налоги. К слову, сорт арабика тоже подорожал.

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В Минэкономразвития раскрыли подробности посещения России туристами из Европы
Минэкономразвития: туристы из Европы получают визы в Россию на общих условиях
09 июня 2024, 13:34

Фото: istockphoto/nantonov

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев поделился деталями о посещении России туристами из Европы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Кондратьев сообщил, что европейцы получают визы в Россию на тех же условиях, что и граждане других стран. Он подчеркнул, что в России не ставят препятствий для этой категории туристов, так как «туризм вне политики».

«Европейские туристы приезжают к нам, да. Если посмотреть статистику по электронным визам, то лидирует Китай, затем Саудовская Аравия, Турция, а далее идут европейские страны, особенно Германия и Эстония. Однако для европейцев это сейчас индивидуальная история», — отметил Кондратьев.
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Товарооборот между Россией и США увеличился на 20%
Торговля России и США в апреле выросла на 20%, до 332 миллионов долларов
09 июня 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В апреле текущего года торговля между РФ и США выросла на 20 процентов в годовом выражении. Информация следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни.
Уточняется, что в апреле отметка достигла 332 миллионов долларов. Примечательно, что российский экспорт вырос на 37% — до 298 миллионов долларов.

Ключевым товаром выступают удобрения, поставки увеличились в 1,6 раза (164 млн долларов). Второе место занимает платина — ее продажи возросли в 32 раза (94,2 млн долларов). Тройку лидеров замыкают части турбореактивных двигателей — поставки увеличились в 3 раза (10,1 млн долларов).

Отмечается, что импорт США уменьшился на 48% — до 34 миллионов долларов. Штаты поставляли в РФ пищевые продукты — рост в несколько раз (6,7 млн долларов) и вакцины — снижение в 3,5 раза (6,2 млн долларов).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты условно должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов, при этом их экономика не обеспечена.

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#сша
#путин
#россия
#торговля
#экономика
#импорт
#экспорт
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Глава ВТБ Костин описал ситуацию в экономике словами «ничего пока страшного»
Глава ВТБ Костин: экономика России растёт, ничего страшного пока не происходит
08 июня 2024, 12:00

Фото: iStock/SSV-Photo

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не наблюдает перегрева российской экономики, в которой «ничего пока страшного не происходит». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что в настоящее время на экономику влияют крупные затраты на оборону и непроизводственные товары производства. Данные госрасходы не покрываются произведённой продукцией, которая затем поступает в общество, в результате чего растёт инфляция.

По словам Костина, инфляция в 7% и даже в 8% является нормальной. А вот со стремительным ростом цен необходимо работать. Но экономика России растёт, поэтому ситуация будет меняться.

В заключение глава ВТБ напомнил, что самые быстрые темпы роста российской экономики фиксировались в нулевые годы, когда показатель инфляции был двухзначным.

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#экономика
#россия
#инфляция
#ключевая ставка
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Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы
Минцифры запретит бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года
08 июня 2024, 10:49

Фото: iStock/mapo

Минцифры РФ планирует в следующем году ввести запрет для бизнеса на обращение в государственные органы в любом виде, кроме электронного. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на IT-завтраке на ПМЭФ-2024.
Шадаев отметил, что в структуре входящих документов в ведомство порядка двадцати процентов приходят в бумажном виде. В это число входят запросы, переписка по контрактам, а также любые виды отчетности.

Ранее сообщалось, что делегация Подмосковья подписала ещё девять соглашений в третий день Петербургского международного экономического форума.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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#форум
#пмэф
#бизнес
#минцифры
#обращения
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Российский ответ Starlink успешно протестировали
08 июня 2024, 04:03

Фото: iStock/3DSculptor

Первая серия испытаний лазерной межспутниковой связи, представляющей собой ответ России на систему Starlink Илона Маска, была успешно завершена, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440».
Отмечается, что в ходе тестов два устройства, расположенные на расстоянии более 30 километров друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду. Этот опыт стал первым успешным в отечественной области космической связи.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России перехватить спутниковую связь Starlink на Украине. По словам Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко использует доступ в Интернет через Starlink в ходе боевых действиях.

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#тесты
#всу
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#космос
#россия
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В России предложили повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС
Минстрой России предложил повышение выплат гражданам на ремонт жилья при ЧС
08 июня 2024, 03:38

Фото: iStock/alexialex

Минстрой России выступил с инициативой увеличить стоимость капитального ремонта помещений, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, до 10 тысяч рублей за один квадратный метр. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе говорится, что среднее значение площади жилья, предоставляемого в рамках работ по оказанию социальной поддержки гражданам, составляет 18 квадратных метров на одного человека.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал запретить российским застройщикам использование дешевых материалов при отделке квартир в новостройках.

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#застройщики
#жильё
#чс
#документы
#выплаты
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Эстония пожелала ограничить покупку недвижимости иностранцами
ERR: Эстония планирует ограничить покупку недвижимости для граждан третьих стран
08 июня 2024, 01:30

Фото: iStock/diegograndi

Эстония планирует ограничить возможность граждан третьих стран покупать недвижимость в местах, имеющих стратегическое значение для государства, сообщает телерадиовещательнаякомпания ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
В то же время правительство Эстонии не раскрывает список мест. Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс заявил, что рядом с важными объектами находятся эстонские квартиры, которые, как утверждается, могут использоваться для наблюдения. Ведомство планирует предостаавить свое намерение о разработке законопроекта к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии рассматривает возможность запрета покупки недвижимости для граждан России и Белоруссии.

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#квартиры
#законопроект
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Воробьев рассказал о планах Китая по производству автомобилей в Подмосковье
Воробьев: более 100 тыс автомобилей в год желает производить Китай в Подмосковье
08 июня 2024, 00:40

Фото: iStock/xieyuliang

Китай планирует производить 100-120 тысяч автомобилей в год в Подмосковье на территории бывшего завода Mercedes-Benz, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«"Мерседес" ушел, но свято место пусто не бывает. Я думаю, что нас порадует китайский производитель. «Мерседес» выпускал 30 тыс. автомобилей в год. Наши китайские партнеры говорят, что это не количество, и завод прибыльным не быть не может при 30 тыс., нужно минимум 100-120 тыс.», – отметил Воробьев на ПМЭФ в интервью для РБК.

Губернатор подчеркнул, что для увеличения производства уже есть земля, на которой будут построены дополнительные производственные мощности в целях изготовления 100-120 тысяч автомобилей в год.

«И для этого есть вся инфраструктура, потому что "Мерседесу" давали больше, с запасом, земли и мощностей. И вот этот запас, надеюсь, пригодится нашим китайским друзьям», – добавил глава региона.

Воробьев отметил, что активная деятельность и отношения российского и китайского лидеров позволияют проекту занять очень заметное место на региональном уровне, поскольку часто китайские компании «слушают власти», которые предоставляют соответствующие гарантии при инвестировании в Россию. Система работает и дает свои результаты, подвел итоги губернатор Московской области.

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Подмосковье подписало в третий день ПМЭФ девять соглашений на 53 млрд рублей
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#подмосковье
#губернатор
#китай
#россия
#бизнес
#инвестиции
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Подмосковье подписало в третий день ПМЭФ девять соглашений на 53 млрд рублей
07 июня 2024, 22:07

Фото и видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Делегация Подмосковья подписала ещё девять соглашений в третий день Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Подошёл к концу третий день ПМЭФ. Мы подписали ещё девять соглашений, которые помогут создать в Подмосковье более 3,1 тыс. рабочих мест. А объём инвестиций по этим проектам составит почти 53 млрд рублей», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее глава региона заявлял, что всего делегация Московской области подпишет на форуме 37 соглашений на 175 млрд рублей.

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