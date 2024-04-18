Нарколог Сараев назвал идеальное время для употребления кофе

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Кофе — самый популярный напиток в мире. О нём существует множество мифов, однако большинство специалистов уверены, что если пить кофе в умеренных количествах, — никакой опасности для организма не будет.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе «Радио 1» объяснил, как кофе может влиять на состояние человека.
Нарколог отметил, что кофе может влиять на давление, однако некоторые специалисты с этим не согласны.
Марат Сараев добавил, что кофе на тощак — однозначно нельзя, потому что в нём есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка, может вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке. Идеальное время: через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, заключил кандидат медицинских наук.
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«Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе наоборот усыпляет. Бодрит непосредственно не кофеин, а ингредиенты, которые есть в кофейных зернах. Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню — это все в совокупности дает эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряженности, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет», — сказал эксперт.
Нарколог отметил, что кофе может влиять на давление, однако некоторые специалисты с этим не согласны.
«В том, что кофе влияет на давление, есть доля истины — об этом говорят кардиологи. Но есть специалисты, которые говорят, что даже если у человека повышенный уровень давления, можно выпить кофе, потому что это никак не повлияет на тонус сосудов. Здесь имеет значение сама природа повышенного артериального давления, его причины. Кофе может краткосрочно повлиять на частоту пульса. Ненадолго повышаются или колеблются функциональные изменения в организме, это не критично. Имеет значение эмоциональный, психический и физический комфорт человека», — отметил специалист.
Марат Сараев добавил, что кофе на тощак — однозначно нельзя, потому что в нём есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка, может вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке. Идеальное время: через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, заключил кандидат медицинских наук.
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Анастасия Бондарева