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Нарколог Сараев назвал идеальное время для употребления кофе

Нарколог Сараев раскрыл, как кофе может влиять на давление и ЖКТ человека
18 апреля 2024, 07:00
Фото: istockphoto/karandaev

Фото: istockphoto/karandaev

Кофе — самый популярный напиток в мире. О нём существует множество мифов, однако большинство специалистов уверены, что если пить кофе в умеренных количествах, — никакой опасности для организма не будет.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе «Радио 1» объяснил, как кофе может влиять на состояние человека.
«Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе наоборот усыпляет. Бодрит непосредственно не кофеин, а ингредиенты, которые есть в кофейных зернах. Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню — это все в совокупности дает эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряженности, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет», — сказал эксперт.



Нарколог отметил, что кофе может влиять на давление, однако некоторые специалисты с этим не согласны.
«В том, что кофе влияет на давление, есть доля истины — об этом говорят кардиологи. Но есть специалисты, которые говорят, что даже если у человека повышенный уровень давления, можно выпить кофе, потому что это никак не повлияет на тонус сосудов. Здесь имеет значение сама природа повышенного артериального давления, его причины. Кофе может краткосрочно повлиять на частоту пульса. Ненадолго повышаются или колеблются функциональные изменения в организме, это не критично. Имеет значение эмоциональный, психический и физический комфорт человека», — отметил специалист.

Марат Сараев добавил, что кофе на тощак — однозначно нельзя, потому что в нём есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка, может вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке. Идеальное время: через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, заключил кандидат медицинских наук.

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Эксперт рассказала, какие продукты нужно съесть, чтобы снизить давление

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Названы самые травмоопасные позы в сексе
18 апреля 2024, 04:26

Фото: istock / monstArrr_

Согласно статистике, четверо из десяти сексуально активных людей получали травмы во время секса. О самых травмоопасны позах рассказала эксперт по отношениям Хоуп Флинн, пишет The Sun.
Как утверждает Флинн, чаще всего к травмам (54% случаев) приводит позиция «по-собачьи». Эксперт пояснила, что любая поза, которая предполагает выгибание или напряжение спины может провоцировать боль. Поэтому этой позиции стоит избегать людям с больным позвоночником или поясницей.

«Давление на поясницу можно облегчить, подложив под бедра подушки», — подчеркнула специалистка.
Также к травмам может привести секс в миссионерской позе. Во время неё могут происходить растяжение мышц спины, рук и ног, а также возникать ощущение дискомфорта в суставах из-за слишком долгого нахождения в таком положении.

Пенисы чаще всего травмируются во время интима в позе обратной наездницы, добавила эксперт. Они проходят из-за чрезмерно активных движений женщины, пояснила Флинн.

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#травмы
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Названо количество осужденных за госизмену россиян в 2023 году
Верховный суд: в России в 2023 году за госизмену осудили 39 человек
18 апреля 2024, 03:52

Фото: istock / Vladimir Cetinski

В Российской Федерации по статьям о госизмене и шпионаже в 2023 году были осуждены 48 граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Судебный департамент при Верховном суде России.
По статье 275 УК РФ («Государственная измена») были вынесены обвинительные приговоры в отношении 39 человек и по статье 276 УК РФ («Шпионаж») — в отношении девяти иностранцев.

Еще двоих граждан осудили по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Информагентство отмечает, что в 2022 году за государственную измену были осуждены 16 человек, за шпионаж — один.

Напомним, в июне 2023 года наказание за госизмену ужесточили. Теперь максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненный срок.

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В России могут изменить экзамены для мигрантов
РБК: Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для мигрантов
18 апреля 2024, 03:38

Фото: РИА Новости / Александр Поготов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает целесообразным проверять устную речь в экзамене по русскому языку для трудовых мигрантов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В Рособрнадзоре пояснили, что во время пребывания в РФ иностранцам часто необходимо вступать с россиянами в диалог, поэтому проверка речи это крайне важно. Сейчас устная часть экзамена предусматривается только для получения разрешения на работу или патент.

Стоит отметить, что для включения проверки устной речи в экзамен нужно будет внести изменения в положение о проведении тестирования. Возможно, проходной балл для получения вида на жительство и гражданства будет повышен.

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Рассекречены документы, как «Смерш» сорвал мятеж бандеровцев в Красной армии
Документ ФСБ: «Смерш» успешно сорвал мятеж украинских националистов в 1944 году
18 апреля 2024, 03:24

Фото: istock / irene_rebrova

Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, которые планировали совершить украинские националисты, проникшие в Красную армию. Рассекреченный документ показала ФСБ России в честь 81-й годовщины создания «Смерш».
В рассекреченной докладной записке заместителя начальника «Смерш» Николая Селивановского, которая адресована Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову сообщается об успешном противодействии попытке мятежа силами «Организации украинских националистов»* (ОУН) и «Украинской повстанческая армия»* (УПА).

Националисты, мобилизованные для диверсий в Красной армии после освобождения Украины от нацистской оккупации, намеревались вооружиться, убить офицеров и присоединиться к повстанцам в лесах.

Суммарно за период с 1 апреля по 25 августа 1944 органы «Смерш» арестовали 6 625 человек на западе Украины. Их них 4 200 являлись членами ОУН* и УПА*.

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#оружие
#фсб
#украина
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Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном
18 апреля 2024, 01:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо завершить работу над новым стартовым столом для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на «Восточном» и заняться оформлением необходимой документации. Об этом глава РФ сказал во время совещания с правительством 17 апреля.
Российский лидер уточнил у главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, необходимо ли построить для сверхтяжелой ракеты еще один стол. Борисов ответил, что его намереваются построить на «Восточном».

Борисов отметил, что строительная готовность достигла 99%, а сдано – 40%. Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола не 99%, а все 100%.

«Следует все сдавать и оформлять документы... Надо довести до конца», — заявил президент.
Первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный» состоялся 11 апреля 2024 года.

Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах
18 апреля 2024, 00:34

Фото: istock / Diy13

В Тбилиси третий день протестующие выступают против законопроекта об иноагентах. Правящая партия обещала принять его, президент Саломе Зурабишвили предупредила, что наложит вето. Об этом информирует FormulaNews.
Митингующие шествием направились к зданию правительства, выдвинув ультиматум с требованием отозвать спорный законопроект об иностранных агентах в течение часа. К 23:00 по местному времени (22:00 мск) срок ультиматума подошёл к концу.

После этого часть человек направились к Госканцелярии, где, по данным местных информагентств, уже находятся сотрудники полиции и спецназ.

Глава государства прокомментировал происходящее в соцсети X.

«Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны — грузинский народ, с другой — 83 депутата, проголосовавших против европейского будущего. Люди всегда побеждают!», — написала президент.
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Синоптик предупредил о сильном шторме в Центральной России
Девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву в пятницу
18 апреля 2024, 00:07

Фото: istock / HaraldEWeiss

В пятницу Центральную Россию и Москву накроет девятибалльный шторм. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.
«С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений – 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это — 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час», — заявил синоптик.
Как утверждает Тишковец, во время такого воздушного потока ветровая нагрузка на метр квадратный площади достигает 44 килограммов, ветер будет гнуть деревья, ломать ветки, срывать кровлю и различные конструкции. Также повышается вероятность падения предметов.

Эксперт добавил, что зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Тульская, Брянская, Калужская, Орловская и Московская области.

Ранее были названы случаи, когда молния может ударить в зонт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Все районы Петербурга украсят ко Дню Победы
17 апреля 2024, 23:22

Фото: iStock/Ojimorena

Более 400 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга празднично украсят ко Дню Победы. Об этом сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации города.
Так, в рамках украшения города к празднику будут использованы символы городов-героев и городов воинской славы (гербы, флаги). Кроме того, разместят 16 356 элементов праздничного оформления, среди которых знамёна Победы и флаги России, флаги расцвечивания и стилизованные флаги на опорах освещения и стенах зданий, композиции на опорах освещения и на тросовых конструкциях, виниловые баннеры и многое другое.

Как передаёт «Петербургский дневник», планируется развесить торжественные плакаты, посвящённые празднику Великой Победы, запустить в трансляцию тематические видеоролики на дисплеях, соответствующе украсить метро.

Ранее сообщалось, что Международный кинофестиваль «День Победы» проводится в Москве и Подмосковье в третий раз, первые показы фильмов, участвующих в конкурсной программе, уже прошли в Луховицах и в Одинцовском городском округе.

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#праздник
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Психолог Хорс заявил о страшной опасности сериалов
Психолог Хорс сравнил сериалы с наркотиками
17 апреля 2024, 23:07

Фото: iStock/AntonioGuillem

Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил об опасности сериалов, поскольку они могут вызвать настоящую зависимость у человека, похожую на наркотическую.
По его словам, человек может натурально страдать без эпизода любимого шоу.

«У человека возникает привыкание к героям, которые, казалось бы, ведут вполне обычную жизнь, решают каждый день какие-то маленькие проблемы и выходят победителями из ситуации. Также зритель эмоционально привязывается к персонажам, и те в некоторой степени могут заменить ему социальную активность. После окончания сериала у его фаната может быть «ломка», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.

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#опасность
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