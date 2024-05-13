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Россиянам рассказали, чем опасно большое количество кофе

Хирург Умнов предупредил о вероятности варикоза из-за большого количества кофе
13 мая 2024, 22:38
Фото: iStock/karandaev

Фото: iStock/karandaev

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что употребление более трёх чашек кофе в день чревато повышенным риском к варикозу.
Особенно, по его словам, это касается людей, склонным к этому заболеванию. Пациентам, которые уже страдают варикозом, также стоит отнестись к напитку с осторожностью из-за риска ухудшения состояния.

«Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.



Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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#врач
#кофе
#развитие
#заболевания
Врач Асеева рассказала, для кого солнце представляет смертельную опасность
Врач Асеева заявила об опасности солнца для больных волчанкой
13 мая 2024, 22:29

Фото: iStock/Far700

Ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.
«На протяжении заболевания вовлечение кожи встречается примерно у 71% пациентов с системной красной волчанкой. При этом длительное пребывание как на солнце, так и на морозе может быть фактором риска развития хронической системной красной волчанки», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Асеева.

Она рекомендовала пациентам с кожными проявлениями не посещать солярии и всячески где бы то ни было избегать палящего солнца, а также пользоваться кремами с SPF от 50%.

Ранее врач-дерматолог Мария Константинова заявила, что такой симптом, как сухость губ, может говорить о проблемах ЖКТ, а также анемии.

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#солнце
#врач
#заболевания
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Россиян предупредили о постпраздничной депрессии
Психолог Мустафина заявила о возможном развитии постпраздничной депрессии
13 мая 2024, 22:07

Фото: iStock/millann

Психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов Эльнара Мустафина заявила, что после праздников и выхода на работу у человека может развиться постпраздничная депрессия.
«В психологии ощущение разбитости и апатии после отпуска называют синдромом постпраздничной депрессии. Организму нужно около двух недель для того, чтобы настроиться на отдых, а мы часто не располагаем таким количеством времени и резко прерываем «расслабление». Это и приводит к стрессу, раздражительности и подавленности», — пояснила в беседе с Газета.ру Мустафина.

Она отметила, что справится со стрессом после праздников можно с помощью планирования задач и постепенного вхождения в рабочий режим.

Ранее ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости Елена Андросенко заявляла, что восстановить рабочий режим после майских праздников поможет грамотное планирование задач и расстановка приоритетов.

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#рабочий
#праздники
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Названа допустимая доза ягод в день
Диетолог Стрельникова рекомендовала не съедать более 200 г ягод в день
13 мая 2024, 21:33

Фото: iStock/DenisMArt

Врач-диетолог Татьяна Стрельникова заявила, что без вреда для здоровья можно съедать не более 200 г различных ягод в день.
Она пояснила, что переедание ягод может вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови.

«Ягоды надо вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Это поможет отследить, есть ли у вас аллергия. Содержащаяся в них клетчатка активизирует перистальтику, из-за чего при переедании ягод могут быть расстройства пищеварения. Также желательно есть ягоды отдельно или в дополнение к каше и творогу», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Стрельникова.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.

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#здоровье
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Педиатр Хайрушева рассказала о последствиях курения электронных сигарет детьми
13 мая 2024, 17:15

Фото: istockphoto / Yana Tikhonova

Какой вред наносится подростку при курении вейпа и прочих систем нагревания табака рассказал врач-педиатр МОЦОМДа Алия Хайрушева. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подростки, которые курят системы нагревания табака в последнее время все чаще становятся пациентами пульмонологического отделения с пневмоническими изменениями на компьютерной томограмме лёгких.

«Каждый курильщик электронных устройств обязан знать, что курение парящих устройств не является альтернативой курению обычных сигарет. Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания сердца, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства, оказывает воздействие на центральную нервную систему, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей вплоть до развития бронхиальной астмы. Курение электронных устройств не исключает никотиновую зависимость. Общее использование одним устройством может привести к заражению гепатитом и туберкулезом», — отметила врач-педиатр Алия Хайрушева.

Также специалист подчеркнула, что справиться с пагубной привычкой помогают спортивные тренировки, увлечение музыкой, рисование и прочие увлечения в свободное время.

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#курение
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#врач
#тренировки
#заболевания
#педиатр
#рак
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Названы методы нормализации питания после праздников
Врач Кашух советовала есть соленья
13 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/dusanpetkovic

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что для нормализации пищеварения после майских праздников хорошо подойдут соленья.
«Если очень хочется перекусить, то можно съесть что-нибудь лёгкое, например банан, нежирный сыр, нежирный йогурт. Ещё один вариант перекуса — свежие фрукты. Как и в овощах, в них много пищевых волокон, стимулирующих работу органов ЖКТ. Важно, чтобы в рационе было достаточное количество белка: яйца, молочные продукты, нежирное мясо и рыба», — добавила в беседе с RT Кашух.

Кроме этого, врач рекомендовала не забывать про прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, что также благоприятно влияет на пищеварение.

А терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова посоветовала с осторожностью относится к аналогам назначаемых врачом препаратов, поскольку не все они будут иметь такое же воздействие на организм и могут вызывать побочные реакции.

«Даже если активное вещество одинаково, концентрация, дозировка и вспомогательные вещества могут различаться, что влияет на эффективность и безопасность лекарства. Кроме того, реакции на составляющие могут быть разными у каждого, особенно если у пациента есть аллергии или он принимает другие лекарства», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Квасова.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма.

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#лекарства
#безопасность
#продукты
#врач
#питание
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Россиянам раскрыли, как восстановить режим после майских праздников
Психолог Андросенко рекомендовала расставить приоритеты
13 мая 2024, 15:26

Фото: iStock/littlehenrabi

Ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости Елена Андросенко заявила, что восстановить рабочий режим после майских праздников поможет грамотное планирование задач и расстановка приоритетов.
Кроме этого, она рекомендовала делиться впечатлениями от проведённого времени на праздниках с коллегами в перерывах от работы, так как это помогает снова переживать положительные эмоции.

«Хотя отдых в майские выходные может быть замечательным, жить в прошлом — не самое верное решение. Куда полезнее сфокусироваться на настоящем и будущем, поставить перед собой цели и задачи, чтобы двигаться вперёд. Например, подумать, о новых проектах, поделиться своими идеями с коллегами», — добавила в беседе с RT Андросенко.

А специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина поделилась методами вставать по будильнику с первого раза.

«Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы», — отметила в беседе с «Москвой 24» специалист.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» дал короткий ответ на вопрос о том, что делать, если не хочешь возвращаться после праздников на работу, — не возвращаться.

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#психолог
#отдых
#выходные
#работа
#режим
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Около 1,4 млн жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию
13 мая 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризацию и профилактический осмотры с начала года прошли более около 1,4 млн жителей Подмосковья. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение. С начала года профосмотры у нас прошли более 1,4 млн человек», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
По её словам, результаты диспансеризации жители могут узнать онлайн в ходе телемедицинской консультации. Врач ответит на все вопросы и при необходимости направит на углублённое обследование. Если же пациент в течение года прошёл комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье» придут результаты диагностики в цифровом формате.

В ведомстве напомнили, что проверить здоровье в регионе можно бесплатно. Для этого можно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

Записаться на диспансеризацию можно и на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, а также через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

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#здравоохранение
#диспансеризация
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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Щёлковские врачи помогли женщине стать мамой в 10-й раз
13 мая 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра помогли 35-летней женщине в 10-й раз стать мамой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в центр для родоразрешения. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4 кг 50 г. и ростом 55 см.
«Роды прошли без осложнений, мама с малышом готовятся к выписке. Для женщины это восьмые по счёту роды и 10-й ребёнок – в семье воспитываются две пары двойняшек, мальчики и девочки. Старшему сыну уже 15 лет», – рассказал заведующий родовым отделением Геннадий Семенихин.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти информацию о родовспоможении в регионе.

Кроме того, в Подмосковье функционирует Единый одноимённый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#московская область
#минздрав мо
#роды
#мать
#женщины
#ребёнок
#щёлково
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Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт
13 мая 2024, 12:16

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская больница готовит документацию для капитального ремонта Грибовского фельдшерско-акушерского пункта. Медицинский объект в посёлке ВНИИССОК осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как сообщил главврач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для ремонта ФАПа. В последний раз его обновляли в 2007 году. С того времени в нескольких кабинетах из-за протечек крыши на потолке и стенах образовалась плесень.
«Фельдшерско-акушерский пункт крайне востребован. Даже с учётом того, что в 2025 году в соседнем микрорайоне «Гусарская баллада» будет построена поликлиника на 500 посещений, жителям посёлка нужны медицинские услуги в пешей доступности. Ключевая задача – выйти на старт капремонта. Расходы мы готовы взять на себя», – заявил Иванов.
Он добавил, что администрация также прорабатывает с Одинцовской больницей вопрос расширения площади ФАПа за счёт соседних помещений и готовит обоснование для изменения статуса медучреждения. Это позволит увеличить штат специалистов.

По данным пресс-службы, приём в Грибовском ФАПе ведут фельдшер и врач-педиатр. Объект 1980 года постройки расположен в пристройке к многоэтажному жилому дому №4. Медицинское учреждение рассчитано на 15 посещений в смену, к нему прикреплены почти 1,7 тыс. человек.

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#здравоохранение
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#московская область
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