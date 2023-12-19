Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Щёлкове появится импортозамещающее производство лекарств

В Щёлкове появится импортозамещающее производство лекарств

19 декабря 2023, 14:11
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Щёлково появится высокотехнологичное производство лекарств. Фармацевтический комплекс построит компания «Кронофарм индастриз», входящая в группу компаний «Кронофарм», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что участок под проект компания получила в аренду на льготных условиях по программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект превысят 1,4 млрд рублей. Старт выпуска продукции запланирован на I квартал 2027 года.
«Производство будет основано на участке, предоставленном компании под реализацию импортозамещающего проекта в рамках программы «Земля за 1 рубль». На новом предприятии создадут около 200 новых рабочих мест. Запуск производства позволит заместить аналогичные препараты из Бельгии, США, Германии, Венгрии, Франции и других стран», – рассказала Зиновьева.

Завод в Подмосковье станет первым собственным производством компании «Кронофарм». Там отметили, что проект потребует особых технических, технологических и организационных решений.

Читайте также:

В Московской области начнёт работать новый онлайн-сервис для бизнеса

Две подмосковные площадки – лидеры рейтинга ОЭЗ России

Подмосковье продолжит развивать сотрудничество с Белоруссией в сельском хозяйстве, науке и культуре
#мининвест мо
#лекарства
#щёлково
#производство
#земля за 1 рубль
#экономика
#импортозамещение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о возможном укреплении рубля из-за кризиса
Эксперт по финансам Кабаков предупредил о возможном укреплении рубля
19 декабря 2023, 13:54

Фото: IStock/SSV-Photo

Курс американской валюты будет находиться на уровне 90 рублей за доллар на протяжении трёх месяцев, однако снижения доходов россиян и стагнации импорта, российская валюта может укрепиться. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор по стратегии «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«Сейчас доллар по 90 рублей, и эта динамика, вероятно, сохранится на ближайшие три месяца. Но есть некие предпосылки укрепления рубля, о которых мало кто говорит. Мы можем столкнуться с определённой кризисной ситуацией, к этому добавляются санкции, и в этом контексте есть предпосылки к укреплению рубля», — отметил Кабаков.
По словам эксперта, рубль начнёт укрепляться из-за снижения реальных располагаемых доходов населения и стагнации импорта на фоне санкций. Также есть вероятность высокой волатильности на рынке нефти.
«От текущих цен на нефть мы можем нарисовать и 50, и 60 долларов, а можем пойти и выше. Конечно, если будет умеренный темп роста мировой экономики, и если экономика Китая будет восстанавливаться, то мы вполне вероятно увидим и восстановление цен на нефть. Но пока есть предпосылки к волатильности цен на нефть», — добавил собеседник.
Читайте также:

Центробанк: Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с марта 2022 года

Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год

Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%
#доллар
#рубль
#экономика
#санкции
#нефть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов клиентов
СПБ Биржа представила механизм разблокировки активов инвесторов
19 декабря 2023, 12:04

Фото: istock / AUDINDesign

СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов, а также клиентов, которую предложили международные юридические консультанты, специализирующиеся на санкциях. Об этом сообщается на сайте площадки.

Материалы представят подразделению американского Минфина, который отмечается за правоприменение в области санкций (OFAC).

По плану СПБ Банк предложит OFAC несколько вариантов разблокировки, среди которых вывод СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи с помощью снижения ее доли в уставном капитале.

Помимо этого, данная стратегия предполагает уточнение генеральной лицензии OFAC с распространением ее действия на клиентов брокеров, издание специальной лицензии для разблокировки активов инвесторов либо выпуск новой генеральной лицензии.

Ранее сообщалось, что ПАО «СПБ Биржа» направила в суд иск о признании ее банкротом, позже опровергнув подачу заявки. Редакция «Радио 1» выяснила, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях.

Читайте также:

Стало известно, кому Bosch продаст заводы в России

Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн

Суд разрешил «Балтике» использование пивного бренда Carlsberg
#банк
#лицензии
#площадки
#биржа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Hyundai Motor планирует продать завод в Санкт-Петербурге
19 декабря 2023, 12:01

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Временный совет директоров южнокорейской компании Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс».
Пока окончательные детали контракта в процессе обсуждения, сказано в заявлении Hyundai Motor.

Hyundai Motor на временном заседании совета директоров 19 декабря одобрила продажу доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR).

Завод находится в Санкт-Петербурге. Сейчас Hyundai проводит переговоры с российской компанией «Арт-Финанс» о конкретных условиях контракта на продажу доли завода», - сказано в заявлении компании из Южной Кореи.

Известно, что Hyundai планирует продолжить предоставлять в РФ сервисные услуги автомобилям, которые были реализованы ранее.
Завод компании в России не осуществлял деятельность с марта прошлого года «из-за последствий» российско-украинского конфликта.

Подробности сделки пока не приводятся.

Читайте также:

Стало известно, кому Bosch продаст заводы в России

Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн

Суд разрешил «Балтике» использование пивного бренда Carlsberg
#автомобили
#машины
#завод
#санкт-петербург
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кому Bosch продаст заводы в России
«Ъ»: Bosch продаёт российские заводы инвестфонду Can Holding из Турции
19 декабря 2023, 11:41

Фото: iStock/lcva2

Немецкий производитель бытовой техники и электроники Bosch завершает продажу своих заводов в Ленинградской области турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, изначально главным претендентом на покупку российский активов Bosch был китайский производитель Hisense. Однако после того как Can Holding предложил более высокую сумму, азиатская компания вышла из переговоров.

Также отмечается, что немецкий производитель уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые продавали технику местным ретейлерам.

В настоящее время сделка одобряется Федеральной антимонопольной службой, после чего Bosch полностью покинет российский рынок.

Читайте также:

Крупная японская компания в области электроники уходит с российского рынка

Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года

В России предложили ввести утильсбор на импортную электронику
#россия
#производители
#компании
#рынок
#продажа
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области начнет работать новый онлайн-сервис для бизнеса
19 декабря 2023, 11:01

Фото: istockphoto / Kenstocker

Новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье» запускают в регионе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Новый сервис будет работать для помощи и поддержки производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.

«На малый бизнес приходится больша́я часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. <…> Мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг - «100% Подмосковье». Она разработана по поручению Президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий. Мы берем на себя оплату услуг центра «Мой бизнес» <…> Получить новую меру поддержки можно через региональный Инвестпортал, где также появится онлайн-витрина с продукцией наших производителей», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что данная услуга будет доступна для самозанятых, ИП и юридических лиц Московской области. Кроме этого, бизнес должен быть зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика , а информация о товаре/услуге должна быть размещена на электронных торговых площадках.

Читайте также:

Воробьёв принял участие во встрече предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья

Воробьёв обсудил сотрудничество с Белоруссией с первым заместителем премьера Снопковым

Воробьёв на встрече с Лукашенко назвал Белоруссию одним из крупнейших партнёров Подмосковья
#андрей воробьёв
#подмосковье
#губернатор
#бизнес
#сервис
#компании
#учёт
#мсп
#малый бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Две подмосковные площадки - лидеры рейтинга ОЭЗ России
19 декабря 2023, 08:59

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Две подмосковные площадки вошли в число лидеров рейтинга ОЭЗ России. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковные особые экономические зоны «Дубна» и «Ступино Квадрат»стали одними из лидеров VII Национального рейтинга особых экономических зон-2023 в номинациях «ОЭЗ технико-внедренческого типа» и «S5 «Инвестиционная активность резидентов ОЭЗ».

«ОЭЗ – эффективный инвестиционныйинструмент, который привлекает инвестиции, обеспечивает развитие технологий и промышленности, а также позволяет создавать новые рабочие места. Две подмосковные площадки абсолютно заслуженно стали лидерами рейтинга АКИТ. <…> Так, резиденты ОЭЗ «Дубна» перечислили в бюджеты всех уровней 14,6 млрд рублей, «Ступино Квадрат»—1 млрд рублей. В дальнейшем эти суммы будут стремительно расти», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что всего на территории Московской области расположено пять таких особых экономических зон.

Читайте также:

В предновогоднем форуме предпринимателей приняли участие шесть тысяч человек

Московская область включена в топ-5 национального рейтинга научно-технического развития

В Балашихе построят производство монтажных систем для сантехники за 1,3 млрд рублей
#дубна
#ступино
#оэз
#инвестиции
#производство
#рабочие места
#развитие
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн
Siemens лишился €600 млн после разрыва с РЖД и отказа от «Сапсанов» — RTVI
19 декабря 2023, 05:38

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Немецкий концерн Siemens после ухода из России в 2022 году потерял €600 млн. Об этом пишет RTVI со ссылкой на отчёт компании за 2023 год.
Отмечается, что значительные потери понесло подразделение Siemens Mobility, специализирующееся на производстве железнодорожной техники. Весной 2022 года на фоне украинского конфликта компания прекратила поставки в РФ скоростных поездов «Сапсан».

При этом по итогам 2023 финансового года чистая прибыль Siemens выросла на 23% и составила €4,4 млрд после падения на 40% в предыдущем году.

Читайте также:

DPA: Две крупные немецкие компании просят компенсировать им инвестиции в Россию

Bloomberg: Акции компаний-перевозчиков выросли в цене после нападений хуситов

В Чечне запустят производство «Джихад-машины» в 2024 году
#компании
#поставки
#рф
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр финансов Украины: Айфоны и иномарки мешают экономике страны
ТАСС: Глава Минфина Украины Марченко назвал препятствия для военной экономики
19 декабря 2023, 04:16

Покупка айфонов и иномарок мешает Киеву перестроить экономику Украины на военные рельсы. Так считает министр финансов страны Сергей Марченко, слова которого приводит ТАСС
«К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы», — отметил министр.

По словам Марченко, потребление в основном состоит из импортных товаров и услуг, что определяет экономический потенциал страны — а значит, необходимо снизить его в несколько раз. Если не прекратить покупать дорогие телефоны и автомобили, экономика «очень быстро» сделает болезненные выводы, сказал глава украинского Минфина.

В том случае, если Запад не сможет в будущем оказывать помощь Киеву, украинские власти могут пойти на повышение налогов, а также обесценивание гривны. Рассматривается вариант запуска печатного станка и массовой эмиссии гривны для повышения поступлений денег в бюджет. Но все эти решения влекут за собой негативные последствия, говорит Марченко.

В прошлом году Национальный банк Украины выпустил около 400 млрд гривен (10,9 млрд долларов) через покупку гособлигаций. Это помогло Украине продержаться до момента получения средств от Запада.

Плюсы такого варианта нивелировал стремительный рост инфляции. Министерство финансов продолжает настаивать на девальвации гривны Национальным банком Украины. Это позволит увеличить налоговые поступления за счёт повышения таможенных сборов.

​Читайте также:

На Украине планируют увеличить налоги или обесценить гривну ради ВСУ

Украину ждёт дыра в бюджете в $29 млрд, если западные партнёры не помогут

Министр финансов Украины Марченко оскорбил западных союзников
#экономика
#украина
#иномарка
#телефоны
#минфин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 2024 году зарплаты некоторых россиян вырастут из-за индексации
«Ведомости»: В 2024 году за счёт индексации в компаниях РФ увеличат зарплаты
19 декабря 2023, 00:34

Фото: iStock/Vershinin

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в 2024 году рост реальных доходов населения должен составить 8%. При этом некоторые компании считают, что за счёт индексации зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании RosExpert.
«Представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень повышения зарплат в России», — говорится в публикации.

Так, опрос 239 крупных компаний в РФ показал, что в среднем работодатели в 2023 году индексировали зарплаты сотрудников на 9,3%.

Отмечается, что индексация зарплат чаще всего касалась работников ритейла и HoReCa, доходы которых увеличились до 78%.

Читайте также:

Путин: Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но есть и богатые

Опрос: Почти 90% россиян планируют сменить работу в Новом году

Сбербанк анонсировал повышение ставок по вкладам
#опрос
#зарплаты
#доходы
#индексация
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф