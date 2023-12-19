В Щёлкове появится импортозамещающее производство лекарств

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Щёлково появится высокотехнологичное производство лекарств. Фармацевтический комплекс построит компания «Кронофарм индастриз», входящая в группу компаний «Кронофарм», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что участок под проект компания получила в аренду на льготных условиях по программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект превысят 1,4 млрд рублей. Старт выпуска продукции запланирован на I квартал 2027 года.
Завод в Подмосковье станет первым собственным производством компании «Кронофарм». Там отметили, что проект потребует особых технических, технологических и организационных решений.
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«Производство будет основано на участке, предоставленном компании под реализацию импортозамещающего проекта в рамках программы «Земля за 1 рубль». На новом предприятии создадут около 200 новых рабочих мест. Запуск производства позволит заместить аналогичные препараты из Бельгии, США, Германии, Венгрии, Франции и других стран», – рассказала Зиновьева.
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Лора Луганская