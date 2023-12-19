Hyundai Motor планирует продать завод в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Временный совет директоров южнокорейской компании Hyundai Motor одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс».
Пока окончательные детали контракта в процессе обсуждения, сказано в заявлении Hyundai Motor.
Hyundai Motor на временном заседании совета директоров 19 декабря одобрила продажу доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR).
Завод находится в Санкт-Петербурге. Сейчас Hyundai проводит переговоры с российской компанией «Арт-Финанс» о конкретных условиях контракта на продажу доли завода», - сказано в заявлении компании из Южной Кореи.
Известно, что Hyundai планирует продолжить предоставлять в РФ сервисные услуги автомобилям, которые были реализованы ранее.
Завод компании в России не осуществлял деятельность с марта прошлого года «из-за последствий» российско-украинского конфликта.
Подробности сделки пока не приводятся.
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Hyundai Motor на временном заседании совета директоров 19 декабря одобрила продажу доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR).
Известно, что Hyundai планирует продолжить предоставлять в РФ сервисные услуги автомобилям, которые были реализованы ранее.
Завод компании в России не осуществлял деятельность с марта прошлого года «из-за последствий» российско-украинского конфликта.
Подробности сделки пока не приводятся.
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Мария Фирсова