Британия признала зависимость от российской рыбы

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Великобритания признала зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлинных ограничений. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).
В организации пояснили, что речь идет об автономных тарифных квотах (ATQ), установленных британскими властями с 1 января 2021 года. Эти ограничения ввели после выхода страны из Европейского союза. Основные положениям этих квот гласят, что в страну можно ввозить продукцию из трески, минтая, а также различные виды креветок и тростниковый сахар в беспошлинном режиме.
Но при этом российские экспортеры не могли пользоваться этой льготой. Для них в 2022 году была введена пошлина в размере 35% на ряд товаров, включая рыбу, морепродукты и рыбопродукцию, что практически свело на нет прямые поставки этих товаров из России в Британию.
Уточняется, что продукция, которая была произведена из российского сырья в третьих странах, не попадала под ограничения. Чем, в том числе, воспользовался Китай, значительная часть экспорта которого производится из российских ингредиентов. По данным ВАРПЭ, импортируя такую продукцию, Лондон признал, что не может обходиться без рыбы из РФ.
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Но при этом российские экспортеры не могли пользоваться этой льготой. Для них в 2022 году была введена пошлина в размере 35% на ряд товаров, включая рыбу, морепродукты и рыбопродукцию, что практически свело на нет прямые поставки этих товаров из России в Британию.
Уточняется, что продукция, которая была произведена из российского сырья в третьих странах, не попадала под ограничения. Чем, в том числе, воспользовался Китай, значительная часть экспорта которого производится из российских ингредиентов. По данным ВАРПЭ, импортируя такую продукцию, Лондон признал, что не может обходиться без рыбы из РФ.
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Екатерина Коршунова