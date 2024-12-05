Британия признала зависимость от российской рыбы

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Великобритания признала зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлинных ограничений. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).