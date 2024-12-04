Акции «Газпрома» потеряли на бирже около 5% после данных о дивидендах

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Акции «Газпрома» активно снижаются, теряя около 5% на Московской бирже после заявления министра финансов России Антона Силуанова о дивидендах компании, проинформировало агентство РИА Новости.
По состоянию на 18:39 по московскому времени акции «Газпрома» стоили 115,5 рубля, что на 4,92% ниже уровня прошлого закрытия. Перед заявлением министра акции были в минусе где-то на 2%.
4 декабря Антон Силуанов рассказал, что в бюджет Российской Федерации на 2025 год не были заложены дивиденды от компании «Газпром».
В рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет Российской Федерации будет исполнен при любом курсе рубля. Он подчеркнул, что Минфин России готов к любым изменениям вопроса с курсом рубля.
Ранее сообщалось, что после того, как австрийская OMV «арестовала» поставленное российское топливо в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда, «Газпром» перестал поставлять ей газ.
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4 декабря Антон Силуанов рассказал, что в бюджет Российской Федерации на 2025 год не были заложены дивиденды от компании «Газпром».
В рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет Российской Федерации будет исполнен при любом курсе рубля. Он подчеркнул, что Минфин России готов к любым изменениям вопроса с курсом рубля.
Ранее сообщалось, что после того, как австрийская OMV «арестовала» поставленное российское топливо в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда, «Газпром» перестал поставлять ей газ.
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Ольга Енгалычева