Раскрыты причины подорожания рыбы и икры

Фото: iStock/popovaphoto
Текущее подорожание рыбы и икры в России, помимо прочего, вызвала большая закредитованность всей рыболовной отрасли и необходимость платить за пользование рыбопромысловыми участками. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, закредитованность этого направления бизнеса уже превысила 1 триллион рублей.
«В связи с катастрофической закредитованностью рыбной отрасли в объёме более 1 триллиона рублей, ситуация с ценами будет только усугубляться – они будут расти. Дело в том, что кроме процентов в объёме 85 миллиардов рублей, которые компании обязаны платить по этим кредитам, в этом году наступил ещё и срок уплаты, собственно, тела кредита – по-моему, 60 миллиардов рублей. Соответственно, эта ситуация свидетельствует о том, что отрасль направилась в пике», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Савельев подчеркнул, что рост цен будет продолжаться, так как это один самых эффективных способов для рыболовецкой отрасли выбраться из долгов. К тому же, по его мнению, сильно сказалась и рекордно низкая путина лососей в этом году.
Читайте также:
ФТС перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники
Автоэксперт назвал причину застоя иномарок у дилеров
Аналитик Беляев: экономика России вползает в рецессию
Данил Пономарев