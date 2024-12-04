Путин: Запад пытался нанести стратегическое поражение экономике России

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Страны Запада повели себя как ненадёжные партнёры и пытались нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономике. Об этом 4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!».
Он отметил, что в 2022 году предприниматели, компании и даже целые отрасли столкнулись с серьёзными вызовами из-за действий элит в западных странах. По словам российского лидера, эти государства повели себя как ненадёжные партнёры, разрушив большое количество производственных и логистических цепочек.
Путин заявил, что Запад хотел значительно ослабить промышленность в РФ, сферы финансов и услуг, создать в стране непреодолимый дефицит товаров, снизить уровень жизни россиян.
По словам президента, все эти попытки потерпели поражение. Российская экономика пережила непростой период, она не только полностью восстановилась, но и претерпевает качественные структурные изменения. Глава государства предположил, что такой итог может быть самым главным достижением российской экономики за последние два-три года.
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«Мы часто слышим <…>, что этими (западными — ред.) странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и на технологическом направлении», — сказал глава государства.
Путин заявил, что Запад хотел значительно ослабить промышленность в РФ, сферы финансов и услуг, создать в стране непреодолимый дефицит товаров, снизить уровень жизни россиян.
По словам президента, все эти попытки потерпели поражение. Российская экономика пережила непростой период, она не только полностью восстановилась, но и претерпевает качественные структурные изменения. Глава государства предположил, что такой итог может быть самым главным достижением российской экономики за последние два-три года.
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Анастасия Ларина