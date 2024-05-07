Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов

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Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций. Об этом информирует издание The Guardian.
Уточняется, что в 2023 году Британия также смогла приобрести топлива более чем на 2 миллиарда долларов. При этом Лондон заявил, что закупил энергоресурсы у Турции, Индии и Китая, однако эти государства никогда не считались экспортерами нефти.
В организации Global Witness установили, что, несмотря на заявления британского правительства, каждый двадцатый авиарейс все равно осуществляется на российском топливе. Согласно данным компании, за год Россия заработала более ста миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что в апреле объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние 9 месяцев и составил 1,96 миллиона барр. в сутки.
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В организации Global Witness установили, что, несмотря на заявления британского правительства, каждый двадцатый авиарейс все равно осуществляется на российском топливе. Согласно данным компании, за год Россия заработала более ста миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что в апреле объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние 9 месяцев и составил 1,96 миллиона барр. в сутки.
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Екатерина Коршунова