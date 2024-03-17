Британия заявила о нехватке у Европы денег на оборону НАТО

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Согласно отчету, подготовленному Институтом экономический исследований (IFO) для Financial Times, европейские страны, входящие в НАТО, не могут позволить себе платить за оборону.
Эксперты утверждают, что европейским государствам придется тратить на оборону 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь целевого показателя альянса в 2% ВВП.
Эксперты утверждают, что страны Евросоюза сталкиваются с высоким уровнем государственного долга и дефицитом бюджета. По их мнению, это создает дополнительное финансовое давление в условиях замедления экономического роста.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключить из НАТО те страны, чьи оборонные бюджеты не соответствуют требованию в 2% от ВВП членов альянса.
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«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», – сообщается в материале.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключить из НАТО те страны, чьи оборонные бюджеты не соответствуют требованию в 2% от ВВП членов альянса.
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Александр Климов