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Военный эксперт Драго Боснич написал в статье для InfoBRICS, что украинские войска за несколько месяцев текущего года потеряли много единиц дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса.
По мнению обозревателя, неважно, какой будет исход у этого конфликта, ведь «первые несколько месяцев этого года запомнятся абсолютной катастрофой применения вооружения и техники НАТО». Боснич отметил, что ВС РФ всего за несколько месяцев удалось смогли уничтожить на Украине множество видов западного оружия. При этом стоимость некоторых из них исчисляется миллионами долларов.
Ранее сообщалось, что российские военные за минувшую ночь нейтрализовали очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки на территории РФ. Над Курской областью в течение ночи было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской области были уничтожены ракета «Точка-У», реактивный снаряд Vampire и три дрона.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские военные за минувшую ночь нейтрализовали очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки на территории РФ. Над Курской областью в течение ночи было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской области были уничтожены ракета «Точка-У», реактивный снаряд Vampire и три дрона.
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Екатерина Коршунова