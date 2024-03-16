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Страны НАТО поставляют Украине старое вооружение, которое не помогает ВСУ в боях с российскими военными. Об этом сообщает The National Interest.
Отмечается, что несмотря на заявления лидеров западных государств о необходимости и дальше помогать Киеву в конфликте с РФ, качество вооружения НАТО противоречит их призывам. Согласно данным источника, техника либо не пригодна для условий в регионе, либо слишком устарела для качественного использования.
В материале статьи сообщается, что поражение ВСУ неминуемо. При этом иностранные союзники только оттягивают неизбежное поставками вооружений.
Ранее военный эксперт Драго Боснич написал в статье для InfoBRICS, что украинские войска за несколько месяцев текущего года потеряли много единиц дорогостоящего вооружения Североатлантического альянса.
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В материале статьи сообщается, что поражение ВСУ неминуемо. При этом иностранные союзники только оттягивают неизбежное поставками вооружений.
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Екатерина Коршунова