Брокер Ракута объяснил причины изменений в ипотечных программах

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Ипотечный брокер Дмитрий Ракута назвал главной причины внесения изменений в ипотечные программы ужесточение требований ЦБ РФ.
«Из-за надбавки по коэффициентам рисков, о которых идёт речь, это внутренняя инструкция ЦБ для легальных банков. Так, если человек хочет подать документы на ипотеку с первоначальным взносом 20%, банк должен сверить критерии одобрения по методичке Центробанка. Если данные человека не совпадают с ней, то банк должен зарезервировать свои средства на случай, если клиент не сможет вернуть кредит», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ракута.
Также он отметил, что банкам будет невыгодно выдавать ипотеки с низким первоначальным взносом при наличии у человека незакрытых кредитов, а это, в свою очередь, приведёт к более серьёзной проверке банками платежеспособности клиента.
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