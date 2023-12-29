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Брокер Ракута объяснил причины изменений в ипотечных программах

29 декабря 2023, 20:04
Фото: istockphoto.com/jaturonoofer

Фото: istockphoto.com/jaturonoofer

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута назвал главной причины внесения изменений в ипотечные программы ужесточение требований ЦБ РФ.

«Из-за надбавки по коэффициентам рисков, о которых идёт речь, это внутренняя инструкция ЦБ для легальных банков. Так, если человек хочет подать документы на ипотеку с первоначальным взносом 20%, банк должен сверить критерии одобрения по методичке Центробанка. Если данные человека не совпадают с ней, то банк должен зарезервировать свои средства на случай, если клиент не сможет вернуть кредит», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ракута.

Также он отметил, что банкам будет невыгодно выдавать ипотеки с низким первоначальным взносом при наличии у человека незакрытых кредитов, а это, в свою очередь, приведёт к более серьёзной проверке банками платежеспособности клиента.

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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара в конце 2023 года 90 рублей
29 декабря 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Инвестиционный стратег Александр Бахтин высказал предположение о том, что курс доллара на конец 2023 года будет находится на уровне 90 рублей.
«Накануне новости о планах ЦБ РФ кратно увеличить объёмы продаж валюты в первом полугодии 2024 возымели сильный психологический эффект на курс рубля. По факту наращивание продаж иностранных валют начнёт отражаться на курсе рубля с января», — добавил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Он также пояснил, что укрепление рубля по отношению к евро и доллару связано с сообщениями о доппродажах валюты регулятором.

Ранее сообщалось, что доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара со времён коронавируса
29 декабря 2023, 14:47

Фото: iStock/Pineapple Studio

Американская валюта пережила свою худший год со времён пандемии коронавируса, об этом пишет Bloomberg.
Как сообщили в агентстве, американский доллар стремительно падает по причины надежды на то, что Федеральная резервная система Соединённых Штатов смягчит денежно-кредитную политику на фоне замедления роста ВВП.

«Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени», — прокомментировали ситуацию в Bloomberg.

Отмечается, что сильнее всего доллар обвалился в четвёртом квартале 2023 года, однако, есть шанс на его рост перед президентскими выборами в 2024 году.

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Подмосковье стало лидером России по переработке сельскохозяйственной продукции
29 декабря 2023, 14:26

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковье - лидер в России по переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За 2023 года Подмосковье стало абсолютным лидером среди других регионов Российской Федерации по производству сыра, кисломолочных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, макарон и мясных консервов.

«Для нас важно обеспечить продовольственную безопасность жителей региона и страны. <…>За счет увеличения мощностей и реализации новых инвестпроектов нас удалось нарастить объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Доля производства, приходящая на регион, по кисломолочным продуктам составляет 15%, по макаронным изделиям – 47%, по сырам – 20%, по кондитерским изделиям – 14%, а также по мясным консервам и мороженому – 19%<…>», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что на территории работают свыше 1000 предприятий пищевой промышленности.

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Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев
Песков: у России есть список активов, которые могут изъять у иностранцев
29 декабря 2023, 14:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у РФ имеется список активов, которые могут изъять у иностранцев в ответ на их действия. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Россия заранее анализировали возможные ответные шаги на недружественные действия со стороны Запада, которые нарушают не только международные права, но и современную экономическую систему.

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При этом Вашингтон публично не поддержал идею конфискации российских активов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.

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Курс доллара упал ниже ₽89, евро — ниже ₽99
Доллар упал ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей
29 декабря 2023, 12:42

Фото: iStock/MicroPixieStock

Доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сообщается, что по данным на 11:23 мск курс европейской валюты опустился 1,05% и достиг отметки в 98,52 рублей. Впервые с 20 декабря евро опустился ниже 99 рублей.

При этом курс юаня составил 12,51 рублей, снизившись на 0,8%. Российская валюта продолжает укрепляться после раскрытия Центробанком планируемого объема операций по продаже валюты в ​следующем месяце.

Ранее сообщалось, что Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

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Экономист Надоршин: Рост экономики России может быть предвестником тяжёлого кризиса
Экономист Надоршин назвал последствия рост ВВП России
29 декабря 2023, 12:42

Фото: IStock/KanawatTH

Экономический рост России может свидетельствовать о скором кризисе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
Напомним, что по итогам 11 месяцев ВВП России вырос на 3,3% год к году, к уровню двухлетней давности — на 1,2%. Такие данные представили в Минэкономики. Однако эксперт Надоршин назвал этот рост «нездоровым».
«Рост кредитный, рост за счёт потребления. Нет у нас мощного инвестиционного драйвера <…> Положительные черты в этом росте есть, но он также может быть предвестником более тяжёлого кризиса, потому что мы накапливаем низкокачественные кредиты, и вместо сбережений, которые нужны для того, чтобы производить и создавать новые мощности, мы просто тратимся на импортированную продукцию», — сказал экономист.
По прогнозам собеседника, отсутствие ресурсов на инвестиции приведёт к отсутствию развития новых проектов.
«Конечно, рост на три процента – это лучше, чем спад на три процента. Хотя с точки зрения долгосрочных заделов спад мог бы нам дать гораздо больше сбережений для будущих вложений и дешёвые деньги <…> Мы, возможно, закладываем мину замедленного действия в будущее своим текущим сильно ориентированным на кредит потреблением, потому что ресурсов на инвестиции создаётся мало, извне им появиться неоткуда. И это сильно ограничит те проекты, которые могут у нас развиваться», — заключил он.
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#россия
#экономика
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«Балтика» намерена лишить Carlsberg своего товарного знака за рубежом
29 декабря 2023, 11:35

Фото: istockphoto/celsopupo

Руководство российской пивоваренной компании «Балтика» собирается приостановить регистрацию договоров на использование своего бренда в странах Содружества независимых государств (СНГ), Туркменистане и Монголии.
Соответствующая просьба уже направлена руководителю администрации президента РФ Антону Вайно, сообщают «Ведомости». Датская компания Carlsberg уже успела перенести права на товарные знаки в свои структуры в этих странах. «Балтика» намерена оспорить правомерность использования иностранной компанией своих брендов и торговых марок.

В качестве аргумента первый вице-президент российского пивоваренного концерна приводит тот факт, что права на использование товарных знаков были переданы компании Carlsberg лицом, чьи полномочия на тот момент уже были прекращены. Также известно, что экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский были отправлены под арест. Их подозревают в мошенничестве в деле уступки прав на часть брендов компании зарубежным структурам фирмы Carlsberg. По словам топ-менеджера, бренд «Балтика» — наиболее ценный актив в портфеле группы.

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#пиво
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Глава НСПК назвал свой уход из компании согласованным решением с ЦБ
Глава НСПК Комлев: решение об отставке было продуманным и взвешенным
29 декабря 2023, 10:14

Фото: iStock/BernardaSv

Решение об уходе Владимира Комлева с поста генерального директора Национальной системы платежных карт было продуманно и согласовано с Центробанком, которому принадлежит 100% компании. Об этом Комлев сообщил в беседе с РБК.
По словам Комлева, неожиданным решение является для рынка. Он также отметил, что пришел момент двигаться дальше.

Отмечается, что после ухода Комлева исполнять обязанности гендиректора НСПК будет руководитель организационно-правового департамента, член правления Олег Тишаков. Сам Комлев подчеркнул, что Тишаков, как и он, работает в НСПК практически с первого дня основания компании, поэтому хорошо знаком со всеми тонкостями работы. Однако окончательное решение о том, чтобы Тишаков полноправно становился генеральным директором НСПК, остается за Банком России.

Напомним, Владимир Комлев возглавлял Национальную систему платежных карт с 2014 года. Сама компания НСПК была создана из-за возможной вероятности отключения карт международных платежных систем после ввода санкций за присоединение РФ Крыма.

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Петербургская биржа приостановила операции из-за технического сбоя
29 декабря 2023, 08:59

Фото: istockphoto/peshkov

«СПБ Биржа» (SPB: SPBE) приостановила торги с ценными бумагами в 7:50 по московскому времени. Причиной остановки торговых операций стал технический сбой.
По какой причине произошли неполадки, в настоящее время выясняют специалисты. О времени возобновления организованных торгов будет сообщено дополнительно, передаёт «РБК».

Ранее представители биржи сообщили, что площадка намерена проводить операции с российскими ценными бумагами в период новогодних праздников. Торги пройдут с 3 по 5 января, а также 8 января. В указанные дни будут торговаться около 25 различных фьючерсов и опционов, в том числе акции самой биржи.

В настоящее время на «СПБ Бирже» проходят операции исключительно с российскими акциями (всего их около 30 штук). После того, как США 2 ноября ввели санкции против площадки, биржа заблокировала торги всеми иностранными ценными бумагами.

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