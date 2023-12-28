В России ожидают повышенный спрос на льготную ипотеку в 2024 году в некоторых городах

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Программу льготной ипотеки в России после её завершения 1 июля 2024 года продлят лишь в регионах с невысоким спросом, а семейную — во всей стране. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев напомнил, что программа льготной ипотеки была создана во время пандемии коронавируса как антикризисный инструмент. Он отметил, что многократное продление программы спровоцировало рост цен на новостройки на 40-60%. Однако в беседе с «Радио 1» он усомнился, что ужесточение условий по ипотеке поспособствует корректировке цен.
По словам специалиста, на стоимость недвижимости во втором полугодии 2024 года будет влиять и уровень инфляции, а также ключевая ставка.
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«Поскольку льготная ипотека на новостройки действует до 1 июля, это решение вызовет рост спроса в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и, скорее всего, практически во всех городах миллионниках. Но, конечно, пока не совсем понятно, какие именно регионы попадают в число тех, где высокий спрос. После ужесточения правил спрос начнёт падать, но не факт, что это отразится на ценах», — объяснил Апрелев.
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Екатерина Шмакова