В России снизилось число просрочек по ипотеке

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В пресс-службе Центробанка РФ сообщили о снижении числа просрочек по ипотеке за десять месяцев 2023 года.
«Под действием макропруденциальных мер постепенно сокращается доля ипотеки с LTV 80+. Но в абсолютном выражении объёмы выдач такой ипотеки остаются высокими. Ипотека с небольшим первоначальным взносом характеризуется повышенным уровнем риска. Для сокращения выдач рискованной ипотеки Банк РФ с 1 марта 2024 года дополнительно повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», — добавили в беседе с Газета.ру в пресс-службе регулятора.Там также добавили, что в будущем может ожидаться снижение количества выдач рискованной ипотеки.
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