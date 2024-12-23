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Bruegel: Россия в январе-ноябре увеличила поставки газа в Евросоюз на 26%

Фото: iStock/Cylonphoto

Фото: iStock/Cylonphoto

Россия в январе-ноябре этого года увеличила поставки газа в страны Евросоюза на 26%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.
Указывается, что на данный момент объем поставок газа равен 49,6 миллиардам кубометров. Основной прирост наблюдается в трубопроводных поставках. Сейчас Россия покрывает 11,1% от всего европейского газового импорта. В 2023 году этот показатель равнялся 8,4%.

Также наблюдается увеличение поставок сжиженного природного газа - на 18,2%. Здесь доля РФ находится на уровне 7,1%.



В целом Евросоюз снижает объем импорта газа. За этот год данный показатель уменьшился на 6%. В период с января по ноябрь главным поставщиком газа в ЕС остается Норвегия. Страна увеличила экспорт на 3,6% - до 85,2 миллиарда кубометров.

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РАНХиГС: максимальная оплата больничного составит 5,7 тысячи рублей в день
23 декабря 2024, 03:10

Фото: iStock/spaxiax

В РАНХиГС заявили, что максимальная оплата больничного в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день. Об этом рассказал сотрудник ведомства Виктора Ляшок для РИА Новости.
«Максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году составит 5,7 тысячи рублей в день», — говорится в сообщении.

Как объяснил Ляшок, такая сумма оплаты больничного стала возможной благодаря росту средней заработной платы в РФ. Для получения денег работнику необходимо подтвердить доход за 2023 год в размере 160 тысяч, а за 2024 год — 185 тысяч рублей ежемесячно. Также гражданин обязан иметь не менее восьми лет официального трудового стажа.

Как пояснил Ляшок, выплата полагается тем работникам, которые за последние два года зарабатывали на уровне не менее 230% от средней по стране зарплаты, что составляет 1,9 миллиона рублей за 2023 год и 2,2 миллиона рублей за 2024 год.

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#зарплаты
#рф
#больничный лист
#ранхигс
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«Коммерсант»: со следующего года пиво в России подорожает на 10%
23 декабря 2024, 02:11

Фото: iStock/ValentynVolkov

С начала 2025 года в России стоимость пива увеличится на 10%. Об этом пишет «Коммерсант».
«Пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%», — говорится в сообщении.

В издании указывают, что об увеличении стоимости уже заявили пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс». Основными причинами роста цен называют стоимость акцизов, увеличение инфляции и подорожание сырья.

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#компании
#производители
#инфляция
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В Катаре пригрозили прекратить поставки газа в ЕС в случае штрафов по закону об экологии
FT: Катар пригрозил ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов
22 декабря 2024, 14:14

Фото: iStock/Shakeel Sha

Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае новых штрафов по закону об экологии. Об этом изданию Financial Times сообщил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
Новый закон предусматривает штрафы в размере 5% от общего годового дохода организации, если она не выполняет требования к выбросам парниковых газов, защите трудового права и прав человека. Соответствующие требования должны вступить в силу в 2027 году.

Аль-Кааби подчеркнул, что QatarEnergy не станет разрывать действующие контракты на поставку СПГ, в случае если компания столкнется с крупными штрафами, то рассмотрит правовые пути решения вопроса.

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#закон
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#ес
#спг
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Эксперт Башаров: нехватка строителей в России связана с ростом экономики
21 декабря 2024, 18:20

Фото: iStock/nuttapong punna

Нехватка специалистов в строительстве связана с ростом экономики в России, а также более привлекательными предложениями для молодежи. Об этом заявил гендиректор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров. По его словам, еще одной причиной является демографическая яма.
«Молодежь в большей степени выбирает профессии, не связанные с производством, строительством – где реально надо сначала отучиться, и только потом работать. Предприятия соревнуются за кадры, происходит гонка зарплат. И еще одна причина – демографический провал. Если посмотреть, от 20 до 30 лет, там действительно и в мужском населении, и в женском нехватка», — пояснил эксперт в беседе с «Татар-информом».
Третьей причиной дефицита строителей Башаров назвал отток мигрантов.

Для решения проблемы в целом, по его мнению, следует формировать целевую программу для всей России, которая будет включать меры для бизнеса, экономики и подготовку кадров.

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Спрос в Старой Москве на ипотеку рухнул вдвое
«Метриум»: доля ипотечных сделок в Старой Москве за год упала вдвое
21 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/Evkaz

В ноябре доля ипотечных сделок в Старой Москве упала вдвое по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, самое большое снижение пришлось на долю жилья бизнес-класса — 38% против 76%.
«На рынке массовых новостроек доля ипотеки снизилась с 88% в декабре 2023 года до 86% в июне и 65% в ноябре 2024 года. <…> В премиум-классе показатель сократился до 16% против 51% в июне и 57% в декабре 2023 года», — пояснил Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время сохранение Центробанком ключевой ставки на отметке 21% назвали хорошим сигналом. Как отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор инженерной «Уралэнерготел» Алексей Бельский, дальнейший рост ставки привел бы к заморозке множества различных проектов.
«Это хороший сигнал для бизнеса, который в течение года испытывал сильное давление из-за предыдущих повышений. Если раньше банки кредитовали «ключ 2,5%», то сейчас ЦБ изменил требования, и реальная стоимость кредитов стала от «ключ 7%», — поделился Бельский.
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#рост
#цб
#ипотека
#экономика
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Миронов: средние ставки по ипотеке приближаются к диким ставкам МФО
21 декабря 2024, 17:15

Сергей Миронов (фото: kremlin.ru)

Рыночную ставку по ипотеке следует уменьшить до половины от ставки рефинансирования Центробанка, так как средние показатели уже приближаются к диким ставкам микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, если учесть сверхприбыли банков, то на сегодняшний день вполне возможно принудительно снизить ставку ипотеки.
«Средние ставки по ипотеке уже приближаются к диким ставкам МФО. При том, что микрофинансирование предполагает короткие и высокорисковые займы, а ипотека — это долгосрочный кредит, который и без того обеспечивает банку постоянный высокий доход. И это кредит под такой надежный залог, как недвижимость, — отметил глава партии в беседе с NEWS.ru.
Миронов подчеркнул, что ситуация, где заемщик за 20-30 лет переплачивает за квартиру в четыре раза больше, вызвана «вредительской политикой ЦБ». Он считает, что из-за этого нужно менять не только политику, но и сам статус Центробанка России.

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#недвижимость
#жизнь
#кредит
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#цб
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Эксперт Ходачек об экономике в России: ситуация неплохая
21 декабря 2024, 17:02

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В российской экономике складывается неплохая ситуация, заявил вице-президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, комментируя экономические показатели, прозвучавшие на «‎Итогах года с Владимиром Путиным». По его словам, особенно это заметно на примере Санкт-Петербурга, который является своего рода «передовиком».
«‎Ситуация неплохая. По Петербургу все макроэкономические показатели еще выше: индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал и индекс в обрабатывающей промышленности. Думаю, что мы в России в какой-то степени передовики», — поделился эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время экономист Александр Разуваев пролил свет другую тему, озвученную президентом, — уровень инфляции. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик пояснил, что удержание ключевой ставки на уровне 21%, принятое накануне Центробанком, приведет к инфляции на уровне 10%, что является приемлемым показателем.
«Сейчас я посмотрел через приложение, у нас 36 миллионов инвесторов, пять миллионов ежемесячно совершают сделки. Это рядовые россияне, а рынки акций забывать не стоит. Так что ЦБ правильно сделал, что поддержал рынок акций, потому что сейчас его капитализация меньше 30 процентов от ВВП», — рассказал Разуваев.
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«Емельяновка» подтвердила статус племенного завода по разведению голштинских коров
«Емельяновка» подтвердила статус завода по разведению голштинских коров
20 декабря 2024, 22:47

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Министерство сельского хозяйства России признало предприятие «Емельяновка» из Коломны племенным заводом по разведению голштинского крупного рогатого скота. Это уже третье подтверждение статуса предприятия, которое более 10 лет разводит коров этой породы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Коровы голштинской породы отличаются высокой продуктивностью, но требуют особого ухода и качественных кормов. Подтверждение статуса племенного завода говорит о наличии современного оборудования, качественной кормовой базы и квалифицированных специалистов. Сейчас на предприятии содержится более 5,5 тыс. голов крупного рогатого скота», – отметили в министерстве.
«Емельяновка» – часть агрохолдинга «ОСП агро», общее поголовье крупного рогатого скота которого превышает 12 тыс. Агрохолдинг производит около 50 тыс. тонн молока в год.

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#коломна
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Набиуллина озвучила самый большой вызов для российских банков в 2024 году
Набиуллина: санкции были самым большим вызовом для российских банков в 2024 году
20 декабря 2024, 18:29

Эльвира Набиуллина (фото: kremlin.ru)

Самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции. За этот год число организаций под ограничениями выросло в два раза, до 129, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Говоря о вызовах, с которыми банковская система столкнулась в этом году, Набиуллина отметила санкционные ограничения, а также сложности с организацией трансграничных расчётов для клиентов Московской биржи.

В настоящее время под санкциями находятся 129 российских банков, ещё в прошлом году их было в два раза меньше. Отмечается, что под ограничениями находятся банки, у которых 95% активов сектора.

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