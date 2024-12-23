Bruegel: Россия в январе-ноябре увеличила поставки газа в Евросоюз на 26%

Фото: iStock/Cylonphoto
Россия в январе-ноябре этого года увеличила поставки газа в страны Евросоюза на 26%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.
Указывается, что на данный момент объем поставок газа равен 49,6 миллиардам кубометров. Основной прирост наблюдается в трубопроводных поставках. Сейчас Россия покрывает 11,1% от всего европейского газового импорта. В 2023 году этот показатель равнялся 8,4%.
Также наблюдается увеличение поставок сжиженного природного газа - на 18,2%. Здесь доля РФ находится на уровне 7,1%.
В целом Евросоюз снижает объем импорта газа. За этот год данный показатель уменьшился на 6%. В период с января по ноябрь главным поставщиком газа в ЕС остается Норвегия. Страна увеличила экспорт на 3,6% - до 85,2 миллиарда кубометров.
Читайте также:
В Катаре пригрозили прекратить поставки газа в ЕС в случае штрафов по закону об экологии
В Минэкономразвития назвали главный вызов для экономики России в 2025 году
Зеленский отверг возможность транзита газа из России с помощью третьих стран
Также наблюдается увеличение поставок сжиженного природного газа - на 18,2%. Здесь доля РФ находится на уровне 7,1%.
В целом Евросоюз снижает объем импорта газа. За этот год данный показатель уменьшился на 6%. В период с января по ноябрь главным поставщиком газа в ЕС остается Норвегия. Страна увеличила экспорт на 3,6% - до 85,2 миллиарда кубометров.
Читайте также:
В Катаре пригрозили прекратить поставки газа в ЕС в случае штрафов по закону об экологии
В Минэкономразвития назвали главный вызов для экономики России в 2025 году
Зеленский отверг возможность транзита газа из России с помощью третьих стран
Иван Мусатов