Зеленский отверг возможность транзита газа из России с помощью третьих стран

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Украина не пойдёт на транзит газа из России после 31 декабря 2024 года, даже если он будет заранее закупаться третьей страной или непосредственной государством – потребителем в Евросоюзе. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Политик подчеркнул, что Киев не желает играть в игры. Если это будет страна, которая получает российский газ, а затем отправляет его, то это то же самое, что отправлять деньги России. При этом Зеленский отметил, что может подумать, если европейская страна будет получать газ, но не платить России до завершения конфликта.
Также он добавил, что затрагивал этот вопрос в беседе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, страна которого получает российский газ. Зеленский донёс до него свою позицию.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что контракта на транзит российского газа на Украину уже точно не будет.
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Также он добавил, что затрагивал этот вопрос в беседе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, страна которого получает российский газ. Зеленский донёс до него свою позицию.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что контракта на транзит российского газа на Украину уже точно не будет.
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Анастасия Чинкова