Зеленский отверг возможность транзита газа из России с помощью третьих стран

Украина не пойдёт на транзит газа из России после 31 декабря 2024 года, даже если он будет заранее закупаться третьей страной или непосредственной государством – потребителем в Евросоюзе. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Брюсселе.