В Катаре пригрозили прекратить поставки газа в ЕС в случае штрафов по закону об экологии

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Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае новых штрафов по закону об экологии. Об этом изданию Financial Times сообщил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
Новый закон предусматривает штрафы в размере 5% от общего годового дохода организации, если она не выполняет требования к выбросам парниковых газов, защите трудового права и прав человека. Соответствующие требования должны вступить в силу в 2027 году.
Аль-Кааби подчеркнул, что QatarEnergy не станет разрывать действующие контракты на поставку СПГ, в случае если компания столкнется с крупными штрафами, то рассмотрит правовые пути решения вопроса.
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