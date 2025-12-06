Будапешт и Москва: Орбан анонсировал визит бизнес-делегации после санкций

06 декабря 2025, 20:49

Орбан отправляет крупную венгерскую бизнес-делегацию в Москву для переговоров

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о предстоящем визите большой венгерской делегации в Москву. Как сообщает телеканал M1, представители Венгрии планируют обсудить исключительно экономические вопросы.





Орбан подчеркнул, что переговоры будут посвящены будущему экономическому сотрудничеству между двумя странами после завершения действия санкционной системы.



Визит запланирован на начало декабря и призван укрепить деловые связи Москвы и Будапешта.





«Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы», — уточнил политик.